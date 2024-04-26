به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که میزان خطرات هسته ای در جهان به دلیل سیاست مخرب غرب به طور جدی افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر در نتیجه سیاست مخرب غرب، سطح خطر هسته ای به طور جدی افزایش یافته است.

زاخارووا در این بیانیه افزود که مسکو به آمریکا و ناتو درباره پیامدهای فاجعه‌بار احتمالی این رویکرد، که با هدف تضعیف امنیت روسیه دنبال می شود، هشدار داده است.

دیپلمات ارشد روس متذکر شد که اثربخشی بازدارندگی هسته‌ای روسیه در سطح لازم و کافی تضمین شده است و نباید کوچک‌ترین تردیدی در این باره کرد.