حرکت خودجوش دانشگاهیان برابر جنایات اسرائیل معادلات را عوض می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل صبح شنبه طی آغاز سفر یک روزه به کهگیلویه و بویراحمد در فرودگاه یاسوج افزود: شاهد خیزشهای دانشجویی و دانشگاهیان در دنیا برابر جنایات اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه هستیم.
وی با بیان اینکه دانشگاهیان برابر این نسل کشی مقاومت میکنند. ابراز داشت: ادامه این خیزشهای خودجوش معادلات را عوض خواهد کرد.
زلفی گل گفت: ضمیر آگاه مردم در برابر این جنایات قابل ستایش است و وجدان بیداری که در نقاط مختلف جهان از مظلومان دفاع میکنند را میستاییم.
وزیر علوم با بیان اینکه این خیزها در برابر نسل کشیها و کشتار غیر نظامیان، زنان و کودکان میتواند آغازگر سیر تحولات جهانی باشد، ابراز داشت: این مهم سبب میشود تا دنیا مقابل جنایات اسرائیل موضع گرفته و بیداری ملتهای آزاده را شاهد باشیم.
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