وجدان بیدار دانشگاهیان جهان در مقابل نسل کشی غزه خروشید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل با انتشار پست‌هایی در خصوص خیزش دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا صفحه مجازی خود اعلام کرد: وجدان بیدار دانشگاهیان دانشگاه‌های جهان در مقابل درندگی، نسل کشی، کشتن غیر نظامیان، بانوان و کودکان در غزه خروشید.

وی همچنین در پست‌های دیگری عنوان کرد: «وقتی که آزادی در دانشگاه لگد مال می‌شود و حمایت و دفاع از مظلوم جرم تلفی می‌شود، به حرمت دانشگاه و دانشگاهیانمان در ایران عزیز اسلامی می‌بالیم. یورش پلیس آمریکا به تجمع دانشجویان این بار در دانشگاه تگزاس، تظاهرکنندگان تنها خواستار توقف نسل کشی در غزه هستند.

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

این اعتراضات حکایت از وجدان بیدار دارد، مسئولین آمریکا، به ندای وجدانتان گوش دهید، درندگی، نسل کشی، کشتن غیر نظامیان، بانوان و کودکان دور از شأن بشر و بشریت است، یادتان باشد، خیلی زود دیر می‌شود.

امان از وقتی که خدا بخواهد و امان از وقتی که خدا نخواهد، عزت و ذلت دست خداست، خداوند قدرت مطلق است، با خدا در نیفتید، خدا را باور کنید، خداوند با مظلومان است، خون مظلوم تاوان سختی دارد.»

وی همچنین صبح امروز در میان جامعه دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: وقتی جامعه دانشگاهی دنیا در مقابل جنایت‌های اسرائیل بایستند حتماً معادله عوض می‌شود و دنیا در مقابل این نسل‌کشی موضع‌گیری خواهد کرد و سازمان‌های بین‌المللی تصمیمات جدی‌تری خواهند گرفت.

وی تأکید کرد: از همه دانشگاه‌های کشور و دنیا می‌خواهم در مقابل نسل‌کشی در غزه، درندگی و کشتن غیرنظامیان زنان و کودکان از خود حساسیت نشان دهند.