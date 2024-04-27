حمایت دانشگاهیان خوزستان از اعتراضات دانشجویان آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز با تجمع مقابل در این دانشگاه حمایت خود را از اعتراضات دانشجویان و استادان آزادی خواه آمریکایی علیه رژیم صهیونیستی در غزه را اعلام کردند.
فیلم؛ سید خلیل موسوی
اهواز - جمعی از جامعه دانشگاهی اهواز، حمایت خود از اعتراضات دانشجویی در آمریکا علیه جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز با تجمع مقابل در این دانشگاه حمایت خود را از اعتراضات دانشجویان و استادان آزادی خواه آمریکایی علیه رژیم صهیونیستی در غزه را اعلام کردند.
فیلم؛ سید خلیل موسوی
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