  1. استانها
  2. خوزستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۴۶

پنجره مهر؛

حمایت دانشگاهیان خوزستان از اعتراضات دانشجویان آمریکا

حمایت دانشگاهیان خوزستان از اعتراضات دانشجویان آمریکا

اهواز - جمعی از جامعه دانشگاهی اهواز، حمایت خود از اعتراضات دانشجویی در آمریکا علیه جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه اعلام کردند.

دریافت 15 MB

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز با تجمع مقابل در این دانشگاه حمایت خود را از اعتراضات دانشجویان و استادان آزادی خواه آمریکایی علیه رژیم صهیونیستی در غزه را اعلام کردند.

فیلم‌؛ سید خلیل موسوی

کد مطلب 6090160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها