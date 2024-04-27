یک قاضی در شمال غربی پاکستان ربوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، یک مقام پلیس پاکستان اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس امروز شنبه یک قاضی دادگاه منطقه ای در ایالت خیبرپختونخواه (KP) واقع در شمال غربی این کشور را ربودند.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه زمانی رخ داد که این قاضی پاکستانی از زادگاهش «تانک» (Tank) به سمت منطقه جنوبی «دره اسماعیل خان» (Dera Ismail Khan) در حال حرکت بود.

محمد ابراهیم از سخنگویان پلیس پاکستان در این ارتباط گفت: «شکیرالله مروت» (Shakirullah Marwat) قاضی منطقه ای در وزیرستان جنوبی، در نزدیکی «باگوال» ربوده شد. آدم ربایان راننده وی را آزاد کردند، اما قاضی را با خود بردند.

پلیس پاکستان اعلام کرد که اطلاعاتی از ماهیت آدم ربایان در اختیار ندارد.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت ربایش این قاضی در شمال غرب پاکستان را برعهده نگرفته است.

همچنین سروزیر ایالت خیبرپختونخواه پاکستان ربودن قاضی این ایالت را محکوم و به نهادهای امنیتی دستور داد تا برای یافتن این قاضی اقدام فوری به عمل آورند.