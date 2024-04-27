فرصت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ دوباره تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۳ در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ و اصلاحات سری اول دفترچه راهنما در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، اصلاحات سری دوم دفترچه راهنما در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، اصلاحات سری سوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۳ منتشر شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است داوطلبان بتوانند تا پایان روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
داوطلبان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و مندرجات اطلاعیه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت کدرشتهمحلهای انتخابی در آزمون مذکور اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
فایل اصلاحات سری سوم مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (Ph.D.) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۳ در اینجا قابل مشاهده است.
به گزارش مهر، از تعداد ۱۵۱ هزار و ۶۴۳ داوطلب شرکت کننده در آزمون دکتری ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۵ هزار و ۱۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند و کارنامه نتایج اولیه آزمون دکتری از ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.
اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم شامل مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و … در دهه اول خردادماه ۱۴۰۳ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.
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