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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۰۵

تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک بندرعباسی خارج شد

تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک بندرعباسی خارج شد

بندرعباس- رییس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس گفت: عمل جراحی خارج کردن تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک ۲٫۵ ساله در بیمارستان کودکان بندرعباس با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، امیر حسابی افزود: ظهر شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، طی یک عمل جراحی تومور ۱۴ سانتی‌متری از کلیه کودک ۲٫۵ ساله در بیمارستان کودکان بندرعباس خارج شد.

حسابی اظهار کرد: این عمل از بزرگ‌ترین عمل‌های جراحی کودکان است که پیش از این هم در بیمارستان کودکان بندرعباس انجام شده و تمامی موارد موفقیت‌آمیز بوده است.

فوق تخصص جراحی اطفال بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس نیز که انجام این عمل جراحی را برعهده داشت، گفت: دختر بچه ۲/۵ ساله، ۲ هفته پیش متوجه برآمدگی در شکم شده بود که بررسی‌ها نشان داد، توموری حدود ۱۴ سانتی‌متری در کلیه چپ این کودک وجود دارد.

سعیده مجیدی نیز در این باره بیان کرد: این تومور از نوع بدخیم بود که باید به طور کامل برداشته می‌شد، خوشبختانه عمل جراحی بیمار به‌خوبی انجام شده و حال عمومی کودک مساعد است.

کد مطلب 6090419

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