کلنگ اولین پارک بانوان شهریار به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی اولین پارک بانوان شهریار بعد از ظهر شنبه با حضور علیرضا فاتحی نژاد فرماندار شهریار، علی ملکی شهردار شهریار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از معاونان شهرداری در شهرک امیریه برگزار شد.

فرماندار شهریار در این مراسم به اهمیت و نیاز شهر پارک بانوان پرداخت و گفت: جامعه اسلامی توجه ویژه ای به نقش بانوان در حوزه‌های مختلف همسرداری، فرزندآوری و فعالیت در اجتماع دارد لذا در این راستا فراهم سازی ایجاد روحیه نشاط و ارتقا سرانه ورزشی این قشر تأثیرگذار نیز امری حیاتی است.

علیرضا فاتحی نژاد ادامه داد: حضور زنان در تمامی حوزه‌های مختلف جامعه چشمگیر و انکارناپذیر است، زمانی که انتظار حفظ حریم و استمرار حضور مؤثر زنان جامعه را داریم باید بستر لازم برای ارتقای روحیه شور و نشاط در جامعه ایجاد گردد و توسعه اماکن مخصوص بانوان یکی از این بسترهاست که نیازمند توجه ویژه مسئولین و شهرداری‌ها و شوراها است.

وی افزود: کلنگ زنی پارک ویژه بانوان نیز ضرورتی بود که به همت شهرداری شهریار و با پشتیبانی اعضای محترم شورای شهریار انجام یافته و امیدواریم در مهلت مقرر شاهد افتتاح این پارک باشیم.

فرماندار شهریار ضمن تبریک پیشاپیش روز ملی شوراها به اعضای شوراهای اسلامی شهرستان اضافه کرد: شوراها به معنای واقعی تجلی مشارکت مردم هستند چرا که با انتخاب خود مردم برای محقق نمودن مطالبات مردم تلاش می‌کنند.

فرماندار شهریار در ادامه با تبریک روز کار و کارگر و هفته بزرگداشت معلم خاطرنشان کرد: کارگران نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در پویایی جامعه دارند و مطمئناً در شهرستان شهریار نیز برنامه‌هایی جهت گرامیداشت کارگران و فرهنگیان و معلمان عزیز خواهیم داشت.

شایان ذکر است پارک بانوان امیریه در زمینی به مساحت ۱۹ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان در داخل پارک امیریه شهریار به همت شهرداری و شورای اسلامی شهریار کلنگ زنی صورت گرفت و طبق اعلام شهرداری در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.