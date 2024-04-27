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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲:۲۰

بیانیه جدید حزب الله درباره شلیک ده‌ها موشک به پایگاه میرون

بیانیه جدید حزب الله درباره شلیک ده‌ها موشک به پایگاه میرون

خبرنگار المیادین از شلیک ۳۰ موشک به پایگاه میرون ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی از سمت لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین از عملیات موشکی جدید مقاومت اسلامی لبنان در شلیک دستکم ۳۰ موشک از جنوب لبنان به منطقه اشغالی الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

از سوی دیگر منابع صهیونیستی اذعان کردند که پایگاه نظامی میرون ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی با ده‌ها موشک از جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفته است.

همچنین، حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در راستای حمایت از مردم مقاوم غزه و مقاومت شجاع و شریف آن و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به روستاهای مقاوم جنوب لبنان ومنازل آن، شهرک میرون و شهرک‌های اطراف آن را با دهها موشک کاتیوشا درهم کوبیدند.

کد مطلب 6090473

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
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      آفرین برمردان شجاع حزب الله لبنان ریشه ظلم صهیونرا بخشکانند بفضل خداپیروزی نهایی نزدیک است آزادگان جهان خواهان برچیده شدن ظلمند.به امیدجهانی پاک وآزاد ازظلم وستم

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