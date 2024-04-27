به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین از عملیات موشکی جدید مقاومت اسلامی لبنان در شلیک دستکم ۳۰ موشک از جنوب لبنان به منطقه اشغالی الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

از سوی دیگر منابع صهیونیستی اذعان کردند که پایگاه نظامی میرون ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی با ده‌ها موشک از جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفته است.

همچنین، حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در راستای حمایت از مردم مقاوم غزه و مقاومت شجاع و شریف آن و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به روستاهای مقاوم جنوب لبنان ومنازل آن، شهرک میرون و شهرک‌های اطراف آن را با دهها موشک کاتیوشا درهم کوبیدند.