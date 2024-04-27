به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی گزارش دادند که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در شمال شرق شهر رفح دست کم ۱۰ فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

پایگاه خبری فلسطین الیوم شامگاه شنبه از شهادت ۱۰ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به منزلی در شهر رفح، واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

بیش از یک میلیون فلسطینی در رفح، منطقه‌ای امن در جنوب غزه، پناه گرفته‌اند. با وجود این، ارتش رژیم صهیونیستی بارها این منطقه را از هوا هدف قرار داده است و نگرانی‌ها از حمله زمینی به رفح افزایش می‌یابد.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به رفح در حالی صورت می‌گیرد که ۲ ژنرال ارشد اسرائیلی درباره هرگونه حمله زمینی به این شهر هشدار داده‌اند.

در همین ارتباط، «یسرائیل زیو»، فرمانده سابق شعبه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی، افسر ذخیره با درجه سرلشکری درخصوص حمله به رفح به رادیو عمومی این رژیم «کان» گفت اگر طرفی وجود نداشته باشد که بتوان این منطقه را پس از عملیات نظامی به آن تحویل داد، چنین عملیاتی بیهوده است.

از سوی دیگر، ژنرال بازنشسته «اسحاق بریک» در مقاله‌ای در روزنامه هاآرتص اشاره کرد که گالانت و «هرتزی هالوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برای حمله بزرگ به رفح فشار وارد می‌کنند در حالی که ورود ارتش رژیم به رفح نه تنها منجر به فروپاشی حماس نمی‌شود، بلکه تل‌آویو را با کل جهان و کشورهای عربی که با این رژیم صلح‌نامه امضا کرده‌اند، درگیر می‌کند و این توانایی رژیم صهیونیستی را به طور کامل در خلاص شدن از شر شن‌های روان از بین می‌برد.