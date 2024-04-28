به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، با موافقت سید عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اماکن فرهنگی‌تاریخی در روز ۱۲ اردیبهشت برای معلمان و استادان دانشگاه، رایگان است.

بر اساس این خبر، روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه، معلمان، آموزگاران و استادان دانشگاه با ارائه کارت شناسایی مرتبط می‌توانند از موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و اماکن فرهنگی‌تاریخی در سراسر کشور، به صورت رایگان بازدید کنند.

ساعت کاری اماکن فرهنگی‌تاریخی در شش‌ماهه نخست سال جاری در طول ایام هفته از ۹ تا ۱۸ است و در روزهای پنجشنبه و جمعه، تا ساعت ۲۰ افزایش می‌یابد.

علاقه‌مندان به بازدید از هر موزه، پایگاه میراثی یا محوطه تاریخی، با مراجعه به تارنما یا صفحه آن در فضای مجازی، از ساعات دقیق فعالیت آن اطلاع حاصل کنند.