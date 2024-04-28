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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۶

رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران:

انبار دپوی باتری خودرو در بابل کشف شد

انبار دپوی باتری خودرو در بابل کشف شد

بابل - رییس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف انبار احتکار باتری‌های خودرو به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدپور اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار احتکار باتری خودرو در شهرستان بابل مطلع شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان اداره صمت شهرستان بابل در بازدید از انبار مورد نظر ۳۰۰ عدد باتری خودرو احتکاری را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با بیان اینکه انبار کشف شده در سامانه جامع اداره صمت ثبت نشده بود، افزود: کارشناسان ارزش باطری‌های احتکاری را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ محمدپور با اشاره به اینکه مالک انبار دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و احتکار کالاهای اصلی و ضروری مردم، یکی از اولویت‌های مهم پلیس است.

کد مطلب 6091116

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