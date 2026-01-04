  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

احتکار ۲۰۰ میلیاردی حبوبات و غله در اصفهان کشف شد

احتکار ۲۰۰ میلیاردی حبوبات و غله در اصفهان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف هزار تُن غله و حبوبات احتکار شده به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک انبار خبرداد.

سردار حمید علینقیان پور در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی همچنین برخورد با اخلال گران اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از احتکار کالاهای اساسی و مواد غذایی در یکی از انبارهای سطح استان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه گفت: در این راستا تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی درستی موضوع و انجام اقدامات تخصصی طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، سازمان صمت و شبکه بهداشت از انبار مذکور بازرسی وموفق شدند حدود هزار تُن انواع حبوبات و غله احتکار شده را کشف کنند.

وی با اشاره به این که کارشناسان ارزش اولیه کالاهای احتکار شده را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کد خبر 6712157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خیر نبینن الهی، وقتی هموطن خودمون رحم نداره توقع از بیگانه داریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها