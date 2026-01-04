احتکار ۲۰۰ میلیاردی حبوبات و غله در اصفهان کشف شد

سردار حمید علینقیان پور در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی همچنین برخورد با اخلال گران اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از احتکار کالاهای اساسی و مواد غذایی در یکی از انبارهای سطح استان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه گفت: در این راستا تیم‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی درستی موضوع و انجام اقدامات تخصصی طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره جهاد کشاورزی، سازمان صمت و شبکه بهداشت از انبار مذکور بازرسی وموفق شدند حدود هزار تُن انواع حبوبات و غله احتکار شده را کشف کنند.

وی با اشاره به این که کارشناسان ارزش اولیه کالاهای احتکار شده را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.