شرایط جسمی و روانی زنان باید مورد توجه ویژه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با روکیا، معاون نخست وزیر اوگاندا دیدار کرد.

در این دیدار که به پیشنهاد معاون نخست وزیر اوگاندا در محل معاونت زنان برگزار شد، خزعلی ضمن اشاره به سوابق همکاری دو کشور گفت: بین ایران و اوگاندا همواره ارتباط و مناسبات خوبی وجود داشته است؛ در سازمان ملل نیز همکاری خوبی داشته‌ایم که امیدواریم این همکاری تداوم و بهبود یابد.

در ادامه ایشان به رشد چشمگیر زنان ما در زمینه‌های مختلف خصوصاً علمی و بهداشتی اشاره کرد و افزود: در بخش‌های کارآفرینی، صنایع دستی و مشاغل خانگی نیز زنان ما توانسته اند کارگاه‌های کوچک و بزرگ را راه‌اندازی کنند.

وی افزود: ما می‌توانیم در همه این زمینه‌ها با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. همچنین در زمینه فقرزدایی، تغییرات اقلیمی و تحریم‌ها نیز می‌توانیم کنار یکدیگر باشیم و جبهه متحدی را تشکیل دهیم.

خزعلی در ادامه به برخی سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت برای بانوان نظیر مشاغل منعطف، ۹ ماه مرخصی زایمان، کسر موظف برای مادران دارای کودک زیر ۶ سال، سپردن نفقه به مرد و قوانین مربوطه اشاره و افزود ما معتقدیم برابری جنسیتی همیشه به نفع زنان نیست و اقتضائات جسمی و روانی زنان باید مورد توجه ویژه باشد.

وی ابتکار عمل رییس جمهور کشورمان در طرح ایده جنبش تعهد به خانواده را معرفی و از معاون نخست وزیر اوگاندا دعوت به پیوستن به آن نمود که مورد استقبال ایشان قرار گرفت. روکیا تصریح کرد کشور ایشان با همجنسگرایی به شدت برخورد و آن را جرم‌انگاری کرده است.

خانم روکیا در این دیدار گفت: به شما به خاطر احراز سمت معاون رئیس جمهور تبریک می‌گویم. این نشان دهنده پوشالی بودن تبلیغات واهی علیه زنان ایران است چرا که ادعا دارند زنان در ایران نمی‌توانند به جایگاه‌های عالی برسند.

وی افزود: ما می‌توانیم در زمینه‌های مختلف توانمندسازی زنان اعم از علم و فناوری، بهداشت و سلامت، صنایع دستی … با یکدیگر همکاری داشته باشیم. وی به اقدامات کشورش در حمایت از ورود بانوان به مجلس و دانشگاه اشاره نمود اما از فشار مضاعف بر زنان ناشی از مسئولیت‌های شغلی و وظایف منزل ابراز نارضایتی نمود.

در پایان طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک توافق کردند.