اسراییل مجبور به پذیرش خواسته حماس برای تبادل اسرا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم، در سایه تحولات اخیر در زمینه مذاکرات مربوط به آتش بس در غزه و پرونده اسرا کارشناسان صهیونیست معتقدند که ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی با عملکرد فرسایشی و غیرمنطقی خود در جریان جنگ غزه اسراییل را در بن‌بست قرار داده اند.

در همین زمینه «رونین پرگمان» تحلیلگر امور راهبردی در روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که اسرییل در موقعیتی قرار گرفته که خود را مجبور به پذیرش خواسته‌های جنبش حماس جهت انعقاد یک معامله برای آزادسازی اسرای صهیونیست در غزه می‌بیند.

وی افزود که مدتی پس از آغاز جنگ مشخص شد که ادامه جنگ در نوار غزه منجر به کشته شدن اسرای اسراییلی می‌شود و امروز دستگاه تبلیغاتی سیاسی و نظامی اسراییل در تلاش است تا اسراییلی‌ها را متقاعد کند که حمله به رفح منجر به نرمش حماس در مواضع خود در مذاکرات می‌شود. این در حالی است که تجربه گذشته ثابت کرده فشار نظامی بر حماس کارساز نیست.

این تحلیلگر برجسته صهیونیست که روابط نزدیکی با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم اشغالگر دارد، به نقل از یکی از طرف‌های صهیونیست در مذاکرات اعلام کرد که در حقیقت اسراییل تاکنون هیچگونه مذاکره واقعی برای آزادسازی اسرای خود از نوار غزه انجام نداده و اگر این کار را کرده بود تاکنون این اسرا به تل‌آویو برگشته بودند.

پرگمان به نقل از این مسئول صهیونیست تاکید کرد: در ابتدا به ما گفتند عملیات زمینی در نوار غزه منجر به آزادسازی اسرای اسراییلی و بازگشت آنها به خانه‌هایشان خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و این در حالی است که همه ما می‌دانیم جنبش حماس قبل از حمله زمینی ارتش اسراییل به غزه شروط قابل قبولی را برای ما تعیین کرده بود.

این مسئول صهیونیست تصریح کرد که سران سیاسی و نظامی اسراییل ادعا می‌کردند که حمله به خان یونس منجر به تسلیم حماس خواهد شد؛ یعنی زمانی که یحیی سنوار رییس حماس در نوار غزه احساس می‌کرد ارتش اسراییل به او نزدیک شده است. اما اتفاقی که در واقعیت رخ داد کاملاً برعکس بود و حماس شروط سخت‌تری را برای اسراییل تعیین کرد.

این مسئول صهیونیست گفت که در حال حاضر هم به ما می‌گویند اگر شهر رفح را در جنوب نوار غزه اشغال کنیم، علاوه بر آزاد کردن اسرای اسراییلی از نوار غزه می‌توانیم سر یحیی سنوار را هم از تنش جدا کنیم. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد بعد از حمله اسراییل به رفح حتی یک اسیر اسراییلی زنده بماند.

رونین پرگمان کارشناس برجسته صهیونیست در ادامه تحلیل خود با تاکید بر اینکه تل‌آویو به هیچ وجه نمی‌تواند به دو هدف اصلی خود یعنی نابودی حماس و آزادی اسرایش برسد، نوشت که این دو هدف هنوز بعد از گذشت مدت طولانی از جنگ محقق نشده و ارتش اسراییل عملاً از اواسط ژانویه گذشته هیچ اقدام نظامی موفقی نداشته است.

این کارشناس صهیونیست به نقل از یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: شعاری که بنیامین نتانیاهو درباره «پیروزی مطلق» در جنگ سر می‌دهد عملاً «دیوانگی مطلق» است.

تحلیلگر اسراییلی در ادامه تصریح کرد که گروهی از سران سیاسی و امنیتی در تل‌آویو کاملاً متقاعد شدند که بهای معامله مبادله اسرا کاهش نمی‌یابد، بلکه برعکس هر روزی که می‌گذرد و اسراییل نمی‌تواند به این معامله برسد، بهای آن سنگین‌تر می‌شود. این در حالی است که کابینه و ارتش اسراییل همچنان اخبار دروغین را در رسانه‌ها منتشر می‌کنند و رسانه‌ها باید به خاطر همکاری با ارتش و کابینه در زمینه نشر اکاذیب پاسخگو باشند.

از طرف دیگر «روگل آلفرد» تحلیلگر و کارشناس سیاسی و نظامی صهیونیست در روزنامه عبری هاآرتص اعلام کرد که لازم است همه اسراییلی‌ها از شهرک نشینان تا سران آن اذعان کنند که در هر چیزی که مربوط به مدیریت جنگ است، یحیی سنوار برتر از همه مقامات سیاسی و نظامی تل‌آویو عمل کرده است.

وی افزود که یحیی سنوار عملاً یک شطرنج باز ماهر است که همیشه یک قدم جلوتر از خود را می‌بیند و اهداف و خواسته‌های خود را به خوبی پنهان می‌کند. شما هرگز نمی‌توانید پیش بینی کنید که او چگونه قرار است ضربه خود را وارد کند و این مساله برای اسراییل که احساس کوری می‌کند بسیار تحقیرآمیز و اهانت بار است.

این تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد که سنوار ماهرترین استراتژیست منطقه است و از ۷ اکتبر تاکنون حتی یک اشتباه هم در مدیریت جنگ نداشته است.