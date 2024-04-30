شمس آذر با شکست پیکان موقتا در رده هفتم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شمس آذر و پیکان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت رضا عادل رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه دو بر یک به سود شاگردان سعید دقیقی به پایان رسید.

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور - محسن طرحانی، هومن ربیع‌زاده، محمدرضا رضایی، حسین گودرزی، علی آزادمنش، پوریا سرآبادانی، صادق البوصبیح، امیرمحمد نسایی، محمد پاپی، فراز امامعلی

ترکیب پیکان: محمد ناصری، محمد ستاری، محمد آژیر، امیرحسین صدقی، علی‌اکبر رنجبر (۴۵- غلامرضا ثابت ایمانی)، غلامرضا ثابت ایمانی، محمدجواد آزاده (۶۹- آرش هاشمی)، محمدحسین فلاح، سامان نریمان جهان، فرشید اسماعیلی و علی قربانی

تیم فوتبال شمس آذر بهتر از میهمان خود بود و در دقیقه ۱۰ پوریا سرآبادانی، روی کرنر ارسالی توانست به زیبایی توپ را به تور دروازه بچسباند تا حساب کار یک بر صفر به سود شمس آذر شود. در ادامه نیز بازیکنان شمس آذر فرصت بازکردن دروازه حریف خود را داشتند که در دقیقه ۴۵ شوت فراز امامعلی به تیرک دروازه برخورد کرد و این بازیکن نتوانست گل دوم را برای شمس آذر به ثمر برساند. نکته بارز نیمه اول، تذکرهای پیاپی داور بازی به سرمربیان دو تیم بود که یکی از دستیاران عنایتی از کنار زمین اخرج شد و سعید دقیقی سرمربی شمس آذر نیز کارت زرد دریافت کرد.

در نیمه دوم بازیکنان هر دو تیم فرصت هایی را برای باز کردن دروازه ها داشتند اما موقعیت ها یکی پس از دیگری از دست می رفت تا اینکه در دقیقه ۸۹ حامد پاکدل توانست گل تساوی بخش را برای پیکان به ثمر برساند اما ۴ دقیقه بعد حسین گودرزی توانست دروازه پیکان را باز کند تا حساب کار دو بر یک به سود شمس آذر شود.

با این پیروزی شمس آذر ۳۴ امتیازی شد و موقتاً به رده هفتم جدول صعود کرد. تیم پیکان هم با ۲۵ امتیاز در رده دوازدهم جدول باقی ماند.