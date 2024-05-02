به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال که با قهرمانی در رقابت‌های آسیا پاسفیک صاحب سهمیه بازی‌های پارالمپیک پاریس شده بود با مجوز کمیته ملی پارالمپیک اعزامی قطعی به این بازی‌ها خواهد داشت.

بدین ترتیب گلبال بعد از والیبال نشسته مردان به عنوان دومین رشته تیمی وارد فهرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های پارالمپیک شد تا بعد از دوازده سال، گلبال در این بازی‌ها شرکت داشته باشد. بهمین دوستی سرمربی تیم ملی گلبال تاکید دارد که تیمش این حضور را با مدال به پایان می‌رساند و حتی به فینال هم می‌کنند.

این مربی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همه در تیم ملی بابت نگاه مثبت مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و مجوزی که برای اعزام تیم ملی دادند، خوشحالیم. به این اعزام امید داشتیم و تمام برنامه‌های تمرینی را بر مبنای اعزام پیگیری می‌کردیم اما از حالا به بعد مصمم‌تر و با انگیزه تر تمرینات مان را دنبال می‌کنیم.

وی در مورد آنچه منجر به تصویب شدن اعزام تیم ملی گلبال به بازی‌های پاریس شد، خاطرنشان کرد: بررسی مسئولان از عملکرد تیم ایران منجر به این نتیجه شده است. حتماً توانمندی و قابلیت‌هایی در تیم ملی و برای مدال اوری در پارالمپیک دیده اند که به این نتیجه رسیدند.

وی با اشاره به برنامه‌های تمرینی مصوب برای تیم ملی گلبال خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۳ مرحله اردوی تمرینی و دو اعزام برون مرزی را پیش بینی کرده بودیم. به تورنمنت آلمان اعزام شدیم اما حضور تورنمنت سوئد به دلیل کنسل شدن این تورنمنت، منتفی شد. نیمی از اردوهای داخلی را هم برگزار کرده ایم. از ۱۶ تا ۲۴ اردیبهشت مرحله جدیدتمرینات مان را در تهران خواهیم داشت.

دوستی با تاکید بر اینکه حتماً تیم ملی گلبال پیش از اعزام به بازی‌های پارالمپیک در یک تورنمنت بین المللی شرکت می‌کند، گفت: مسابقات زیادی در این بازه زمانی برگزار می‌شود اما هر رویدادی با هر سطحی مناسب تیم ایران نیست. نمی‌خواهیم در تورنمنتی شرکت کنیم که به راحتی در آن قهرمان شویم. می‌خواهیم تورنمنتی در حد و اندازه تورنمنت برلین باشد که در آن به چالش کشیده شویم.

وی خاطرنشان کرد: این تورنمنت اسفند سال گذشته برگزار شد و ما از حضور در آن صاحب سه برد شدیم و به سه تیم هم باختیم و بدون صعود به نیمه نهایی مسابقات را تمام کردیم. با این حال تجربه‌های ارزشمندی از رقابت با تیم‌های شرکت کننده گرفتیم.

سرمربی تیم ملی گلبال در مورد پیش بینی خود از عملکرد این تیم در پارالمپیگ پاریس گفت: پیش بینی دقیق سخت است اما تمام تلاش و انگیزه ما برای مدال آوری است. حتماً در این بازی‌ها مدال می‌گیریم و حتی به فینال و صعود به این مرحله هم فکر می‌کنیم. البته کار سختی است اما اگر اتفاقات عجیب و غریب رخ ندهد و مصدومیتی متوجه بازیکنان نشود، مدال می‌گیریم.