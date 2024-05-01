به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در سخنرانیهای عمومی بارها و بارها دچار اشتباه و گاف کلامی شده است به طوری که تحلیل رونوشتهای کاخ سفید نشان میدهد که مشاورانش تنها در سال جاری دست کم ۱۴۸ بار مجبور به اصلاح گافهای او شدهاند!
این تحلیل و بررسی که تارنمای خبری محافظهکار «دیلی کالر» مجری آن بوده است، پس از ارزیابی به این نتیجه رسید که بایدن در سال ۲۰۲۴ به ازای هر روز، بیش از یک بار گاف داده است. این تحلیل ۱۱۸ بیانیه، سخنرانی و نشست مطبوعاتی را شامل میشود که کاخ سفید رونوشت آن را منتشر و کارکنان دفتر ریاست جمهوری متعاقباً آن را اصلاح کردند.
به نوشته دیلی کالر، این اصلاحات طیف وسیعی از گافها از جمله اشتباهات غیرارادی (تلفظی، ارائه اطلاعات غلط و …) تا اضافه کردن کلمات و تغییر معنای کلی حرفها را در بر میگیرد.
به عنوان نمونه، زمانی که باید در جریان یکی از سخنرانیهایش گفت که «همه آمریکاییها علیه طرح نجات او رای دادند»، در حالی که باید میگفت «همه جمهوریخواهان»!
در مثالی دیگر، او گفته بود که «باید از هرگونه تهدید علیه دموکراسی دفاع کرد» در حالی که کلمه اصلاحشده در رونوشت کاخ سفید، این بود: «باید هرگونه تهدید علیه دموکراسی را شکست داد». رونوشت تنها یکی از سخنرانیهای بایدن (نطق وضعیت کشور ماه گذشته)، ۱۳ اصلاحیه داشت!
از جمله گافهای غیرارادی میتوان به ادعای «۷۵۰ میلیون آمریکایی (دوبرابر بیشتر از جمعیت واقعی آمریکا) واکسن کووید -۱۹ دریافت کردند» اشاره کرد. او همچنین به افراد مسن مبتلا به دیابت گفته بود «کهنسالان معلول»!
بایدن ۸۱ ساله هماکنون مسنترین رییس جمهور تاریخ آمریکاست و در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امسال، در پایان دوره دوم ۸۶ ساله خواهد بود. نظرسنجی ماه گذشته نیویورکتایمز نشان میدهد که ۷۲ درصد آمریکاییها از جمله بیش از نیمی از دموکراتها معتقدند که بایدن برای انجام وظایف رییس جمهوری، بیش از حد پیر است.
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