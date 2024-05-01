تقدیر از ۱۰۰ استاد شاگردپرور در اولین دوره اعطای جایزه «شیخ مفید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، هدف از برگزاری مراسم تقدیر از ۱۰۰ استاد شاگردپرور، تقدیر از استادانی است که در راستای فرهنگ شاگردپروری اهتمام داشته و به نوعی در کنار مساله آموزش به امر تربیت و پرورش هم توجه ویژه داشته اند.

این استادان در قالب یک طرح غیرفراخوانی که از شش ماه قبل آغاز شده از طریق دانشجویان دانشکده های برتر کشور انتخاب شده‌اند. در این راستا، از ۲۰ هزار دانشجو از ۵۰ دانشکده کشور اعم از دانشکده‌های فنی مهندسی، پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی نظرسنجی شده و نهایتا اساتیدی که بیشترین آرا را در میان دانشجویان کسب کرده اند، برای تقدیر در این مراسم دعوت شده اند.

این مراسم از ساعت ۱۹ تا ۲۱ به همت بنیاد ملی نخبگان در هتل بین المللی اسپیناس برگزار خواهد شد.