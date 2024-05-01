پیگیری شرایط سیل زدگان زیرکوه/ ۱۸مصوبه برای بهبود شرایط مردم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهار کرد: هفته گذشته شاهد بارش رحمت الهی در استان بودیم که موجب شادی و نشاط بین مردم شد.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بارانها موجب ذخیره آب در سفرههای آب زیر زمینی شد، بیان کرد: البته در کنار این اتفاقات خوب برخی از شهرستانهای ما از جمله زیرکوه در معرض سیلاب قرار گرفتند و خسارتهایی را به وجود آورد.
برای کاهش خسارتها همه پای کار بودند
قناعت ادامه داد: از همان ساعات ابتدایی سیلاب همه گروهها از جمله فرمانداران، هلال احمر، نیروهای مسلح و … پای کار بودند و صحنههای بسیار خوبی را خلق کردند و همدلیهایی را به نمایش گذاشتند.
وی گفت: امروز بازدیدهایی را از مناطق سیل زده شهرستان زیرکوه داشتیم که اقدامات مرتبط در این باره را باید به سه بخش اقدامات مورد نیاز در موقع سیل در راستای کمک به مردم، بخش زمان فعلی و اقدامات مورد نیاز در میان مدت و بخش سوم نیز اقدامات مورد نیاز در بلند مدت چون ارزیابی کامل و جامع از خسارتها و بازسازیها است.
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: باید پیش بینیهای هواشناسی پیرامون بارندگی را جدی گرفته و در این زمینه آمادگی لازم را داشته باشیم.
قناعت با بیان اینکه مردم مناطق سیل زده باید از حالت اضطرار در بیایند، بیان کرد: به عنوان مثال اگر جاده او بسته است آن را بازگشایی کنیم و موارد اینچنینی باید در داخل استان مرتفع شود.
پیگیر مشکل کنکوریهای مناطق سیل زده بودیم
وی افزود: برای رفع مشکل جوانان کنکوری از همان دقایق ابتدایی کار را پیگیری کردیم و خود من به عنوان استاندار با رئیس سازمان سنجش در همان روز مکاتبه کردم و رئیس سازمان سنجش تأکید کردند که به این جوانان آرامش بدهید و ما تصمیمات بسیار خوبی را برای آنان خواهیم گرفت.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در نهایت هم سازمان سنجش اعلام کرد که نوبت اول کنکور سال ۱۴۰۳ برای داوطلبان مناطق سیل زده خراسان جنوبی ۲۱ اردیبهشت ماه تکرار میشود.
چند توصیه مهم
استاندار خراسان جنوبی همچنین به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب و فاضلاب و آب منطقهای استان جهت بازدید فوری از بندهای خاکی سطح شهرستان زیرکوه که بر اثر بارندگیهای اخیر سرریز شده و احتمال شکستگی وجود دارد به منظور رفع سریع مشکل با توجه به اعلام بارندگیهای پیش رو و هشدار سطح نارنجی هواشناسی تأکید کرد.
در این جلسه مقرر شد از محل اعتبارات ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران دستگاههای اجرایی نسبت اجاره ماشین آلات و خرید امکانات برای امور اضطراری اقدام شود.
همچنین مصوب شد که آبفای خراسان جنوبی نسبت به رفع مشکلات انسداد خطوط انتقال آب در کوتاه مدت اقدام کند و بحث غرامت بلاعوض بیمه ساختمانهای مسکونی خسارت دیده بعد از ارزیابی بنیاد مسکن با کمک اقتصاد و دارایی و مدیریت بحران در دستور کار قرار گیرد.
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