به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در ادامه برگزاری جلسات پیگیری موضوعات ویژه، در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از معاونین ایشان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بررسی راهکارهای تسریع در اجرا و تکمیل مهمترین طرح‌های ریلی کشور از جمله خط‌آهن سریع‌السیر تهران-مشهد و خط‌آهن رشت-آستارا پرداختند.

مشکلات موجود در مسیر اجرا و تکمیل این طرح‌ها، راهکارهای رفع موانع و بررسی منابع تأمین مالی از جمله مباحث مطرح در این جلسه بود.