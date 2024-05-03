گسترش فعالیت هیات های آزادگان تهران به سمت خودباوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین صباغی، مسؤول جدید هماهنگکننده هیأتهای آزادگان استان تهران در نشست سالیانه این مجمع برنامههای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
مسؤولین هماهنگکننده مجمع هیأتهای آزادگان به صورت دو سال یک بار انتخاب و فعالیتهای خود را در چهارچوب وظایف و اهدافی که به تصویب اعضا مجمع رسیده اعلام و به اجرا میگذارند.
مجمع هیأتهای آزادگان استان تهران در حال حاضر در سطح مناطق و شهرستانهای این استان بیش از ۲۲ هیأت که شامل هیأتهای همسران (بانوان) و آزادگان میباشد در حال فعالیت و برگزاری جلسات مربوطه میباشند.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین صباغی با اشاره به گسترش فعالیتهای مجمع هیأتهای آزادگان استان تهران به سمت خودباوری اهداف اصلی این مجمع را در یازده بند مطرح کرد که اهم این اهداف گسترش کمی و کیفی فعالیت هیأتها در قالب هیأت همسران، فرزندان و آزادگان در سطح مناطق و شهرستانهای استان تهران بود. همچنین وی دیگر برنامههای مجمع را برپایی اردوهای زیارتی و سیاحتی با حمایت سازمانها و نهادهای مرتبط با جامعه هدف دانست.
مسؤول جدید هماهنگکننده هیأتهای آزادگان استان تهران گفت: برگزاری مراسمات ملی و مذهبی به مناسبت دهه فاطمیه، عید غدیر، اربعین حسینی، مراسم دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و دیدار با خانواده آزادگان سایر برنامههای سال ۱۴۰۳ این مجمع است.
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