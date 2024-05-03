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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۹

رییس اورژانس استان زنجان:

تصادف زنجیره‌ای در آزادراه زنجان- قزوین ۲۳ مصدوم برجا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در آزادراه زنجان- قزوین ۲۳ مصدوم برجا گذاشت

زنجان- رییس اورژانس استان زنجان گفت: تصادف زنجیره‌ای دو پراید، سه پژو ۴۰۵، تیبا و تریلی در آزادراه زنجان- قزوین موجب مصدومیت ۲۳ نفر شد.

داریوش تقی لو با بیان اینکه این تصادف زنجیره‌ای امروز در ۱۰۰ متری عوارضی زنجان در مسیر شمالی به وقوع پیوست، گفت: برای امدادرسانی با مصدومین این حادثه سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از ارزیابی اولیه چهار خانم و یک آقا به بیمارستان موسوی منتقل و ۱۸ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: هم اکنون اورژانس استان با ۴۸۰ نفر نیروی انسانی و ۱۰۷ دستگاه آمبولانس، یک فروند بالگرد، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه دستگاه موتورلانس در قالب ۶۳ پایگاه شهری و جاده‌ای، به صورت شبانه روزی در حال امدادرسانی زمینی و هوایی به هموطنان در سرتاسر استان است.

تقی لو با بیان اینکه با جانمایی استاندارد پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در این استان، زمان رسیدن به بالین بیمار به کمتر از میانگین کشوری رسیده است، خاطرنشان کرد: مدت زمان رسیدن بر بالین بیمار در مأموریت‌های شهری و جاده‌ای استان به میانگین هشت دقیقه در شهر و ۱۵ دقیقه در جاده رسیده است.

کد مطلب 6095622

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