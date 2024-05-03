به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی در حاشیه تمرین امروز جمعه تیم فوتبال استقلال گفت: از هواداران به خاطر حمایت هایی که از استقلال داشتند تشکر می کنم. امیدوارم در پایان فصل بتوانیم به آنچه مد نظر آنهاست دست پیدا کنیم.

وی در مورد حضورش به عنوان سرپرست نیز گفت: از قبل صحبت هایی مبنی بر آمدن من بود بعد از این که به ایران برگشتم پذیرفتم. استقلال تیم مورد علاقه من و تیم پدر من است و دوست داشتم به این تیم کمک کنم.

وی در مورد تغییراتی که در مدیریت باشگاه شده است گفت: نمی خواهم در مورد گذشته صحبت کنم. ما نیاز به آرامش و تمرکز داریم و نمی خواهیم در مورد مسایل دیگر صحبت کنیم. از همه کسانی که برای باشگاه زحمت کشیده اند تشکر می کنم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در مورد دیدار با پیکان که احتمالا بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد گفت: پیگیر این موضوع هستیم و با مسئولان فدراسیون در این مورد صحبت خواهیم کرد تا مشکلی برای این دیدار وجود نداشته باشد.