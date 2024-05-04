به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های فشرده خود در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در گامبیا، با حسین ابراهیم طه دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در تنظیم و برگزاری اجلاس بانجول قدردانی کرد.

امیرعبداللهیان با طرح پیشنهاداتی به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خاطرنشان کرد؛ اقدام دبیرخانه سازمان برای مستندسازی جنایات رژیم اسرائیل و ایجاد سازوکاری برای این موضوع، همچنین ایجاد واحدی در دبیرخانه برای رصد جنایات رژیم اسرائیل و انجام تحقیق و تفحص بین المللی برای محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی بسیار حائز اهمیت است و تحقق این امر می‌تواند به ابتکار آفریقای جنوبی کمک کند.

حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی ضمن ابراز خرسندی از دیدار مجدد با دکتر امیرعبداللهیان، بر اهتمام ویژه سازمان همکاری اسلامی در پیگیری تجاوزات رژیم اسرائیل تاکید کرد.

وی همچنین ضمن استقبال از پیشنهادات حسین امیرعبداللهیان، آمادگی کامل دبیرخانه سازمان تحت مسئولیت خود برای همکاری با ایران را اعلام داشت.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با ارائه ارزیابی خود از آخرین اوضاع بغرنج فلسطین در سایه تشدید تجاوزات و جنایات رژیم اسرائیل، بر ضرورت هماهنگی و همکاری بین کشورهای اسلامی برای مقابله با این رژیم و حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد.