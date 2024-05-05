امدادرسانی به ۱۲۶ فرد گرفتار در سیل و آبگرفتگی کرمانشاه

محمد باقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش شدید باران در استان کرمانشاه و آبگرفتگی و سیلاب در ثلاث باباجانی، ماهیدشت، حمیل در اسلام آباد غرب، اسلام آباد غرب، دالاهو، جوانرود و سر فیروزآباد سریعاً تیم‌های عملیاتی به مناطق فوق اعزام شد.

وی با اشاره به امدادرسانی به ۱۲۶ فرد گرفتار در سیل و آبگرفتگی بارش‌های اخیر، افزود: در این عملیات با ۱۰ دستگاه خودروی امدادی کمک دار و آمبولانس، ۱۰ دستگاه کف کش و موتور آب بکارگیری شده امدادرسانی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه اضافه کرد: در این عملیات به ۲۵ خانوار خدماتی از جمله اهدا پک‌های مواد غذایی، چادر، پتو، موکت و چادر ارائه شد.

محمدی خاطر نشان کرد: تخلیه آب در ۲۵ منزل مسکونی با استفاده از دستگاه کف کش و موتور آب از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر این استان در بارندگی‌های اخیر شهرستان‌های استان کرمانشاه بوده و این خدمات تا بهبود شرایط خانوارها ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ۲۱ پایگاه ثابت و موقت جمعیت هلال احمر استان آماده امدادرسانی بوده و هم استانی‌های کرمانشاهی در صورت هرگونه حادثه‌ای می‌توانند با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس برقرار کنند.