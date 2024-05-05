به گزارش خبرگزای مهر، مراسم رونمایی جشن امضای کتاب «احتضار» تازهترین مجموعه عکس سعید فلاحفر فردا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در کاخ موزه نیاوران برگزار میشود.
کتاب «احتضار» شامل عکسهای سعید فلاحفر از شهر تهران است که در یک دهه گذشته عکاسی کرده و واجد نگاهی جامعهشناختی است. عکسهای کتاب با تمرکز بر موضوع هویت، از منظر معماری و شهرسازی نیز قابل توجه است و موقعیت انسان را در شهر نشان میدهد.
اینکتاب توسط انتشارات بط منتشر شده و پس از مراسم رونمایی و جشن امضا در نمایشگاه کتاب هم عرضه خواهد شد.
سعید فلاحفر شاعر، عکاس و منتقد هنری، فارغ التحصیل رشته مرمت بناهای تاریخی، دکترای تاریخ هنر و درجه یک هنری در رشته عکاسی است و علاوه بر تالیفات تخصصی، نمایشگاههای متعددی از آثارش در ایران، فرانسه، تاجیکستان، گرجستان، کانادا و… برگزار شده است.
مراسم رونمایی از کتاب یادشده با حضور نوا توکلیمهر معمار منظر و پژوهشگر شهری، عباس عربزاده عکاس و مدیر هنری کتاب، سید محمد طباطبایی ناشر و سعید اسلامزاده روزنامهنگار و منتقد هنری همراه است.
اینبرنامه فردا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت از ساعت ۱۷ در کاخ موزه نیاوران برگزار میشود.
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