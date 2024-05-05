رعد و برق ۵۰ راس گوسفند عشایر حومه شیراز را تلف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی گفت: همزمانی بارندگی‌های شدید اخیر و رعد و برق، تگرگ، وزش باد شدید با فصل کوچ عشایر استان فارس از شهرستان‌های قشلاقی به ییلاقی سبب شد که ۵۰ رأس گوسفند عشایر فارس بر اثر وقوع رعد و برق تلف شوند.

مدیر کل امور عشایر فارس خاطرنشان کرد: اکیپ‌های سیار ستادی و شهرستانی مدیریت بحران اداره کل امور عشایر فارس با حضور مستمر در مناطق عشایری استان، خسارت‌ها، آسیب‌ها و مشکلات ناشی از بارندگی‌های روزهای اخیر را رصد نموده و در پی تماس از سوی عشایر منطقه دشت ارژن مبنی بر تلف شدن تعدادی از دام‌های عشایری، در اسرع وقت و با هماهنگی‌های لازم در مناطق مورد نظر حاضر شدند.

وی افزود: اکیپ ویژه اداره کل نیز با حضور مدیرکل و هیئت همراه، رضازاده رئیس هلال احمر شیراز، رنجبر بخشدار دشت ارژن در بین عشایر حاضر و از نزدیک مسائل پیش آمده را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

کریمی گفت: با بررسی‌های اولیه مشخص شد تعداد قریب بر ۵۰ رأس دام سبک عشایر مناطق عشایری دشت ارژن، بن رود و زنگنه با برخورد رعد و برق تلف شده و از بین رفته‌اند.

در این بازدید به عشایر خسارت دیده، اقلامی همچون پلاستیک، لوازم خوراکی و پتو توزیع اعطا شد و با توجه به اعلام هشدارهای بارندگی از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ ماه جاری به کلیه خانوارهای عشایر کوچرو و ساکن تاکید شد که از اتراق، و نصب چادر در ارتفاعات و کنار رودخانه‌ها جداً خودداری کنند.