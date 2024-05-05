به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، علی لطفی، مدیر مسابقات کوئرا با بیان اینکه هدف از برگزاری لیگ ملی برنامه نویسی کدکاپ ۸، ترویج برنامه نویسی در سراسر کشور است، اظهار داشت: در این مسابقه ضمن ترویج برنامه نویسی، بحث آموزش برنامه نویسی گنجانده شده است و افراد می توانند در هر سطحی که هستند، آموزش متناسب با خودشان را دریافت کنند.

وی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات توضیح داد: مسابقات انتخابی در لیگ ملی برنامه نویسی کدکاپ ۸ به صورت استانی است، به همین دلیل، دانشجویان همه استان ها خود را مخاطب این مسابقه می بینند و شانس خود را در آن کمرنگ نمی‌ببینند.

لطفی ادامه داد: این لیگ در شش دوره مسابقات انتخابی آنلاین برگزار می‌شود که تاکنون چهار دوره آن برگزارشده است، دور اول این مسابقات از اوایل اسفند ماه کلید خورد و هر سه هفته یک مسابقه انجام می شود که ان‌شاءالله دور پنجم مسابقات انتخابی ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهدشد.

به گفته او در این مسابقات انتخابی دانشجوی برتر هر استان، سهمیه رقابت فینال را به انضمام یک میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهدکرد. همچنین، بعد از هر مسابقه، جلسه آنلاین حل سوالات مسابقه توسط طراحان سوالات، برگزار می‌شود و از هر استان، به سه نفر از شرکت‌کنندگانی که در این جلسه حضور یافته‌اند، دوره آموزشی رایگان اهدا می شود که شامل ۲۰ دوره آموزش آنلاین برنامه‌نویسی به‌صورت تعاملی در سطوح مقدماتی و پیشرفته است و افراد می‌توانند به انتخاب خودشان یکی از دوره ها را به عنوان هدیه دریافت کنند.

مدیر مسابقات کوئرا افزود: گذراندن موفقیت‌آمیز این دوره ها بین یک تا سه ماه به صورت آنلاین طول می‌کشد، علاوه بر این به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان مسابقه تی شرت یادبود اهدا می شود و هر کس که در این مسابقه کد ارسال کرده باشد، شانس برخورداری از این جوایز را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فینال به صورت حضوری با دعوت از نفرات برتر در سراسر کشور در تهران برگزار خواهد شد، اظهار داشت: از نفر اول تا سی ام جایزه در فینال دریافت خواهند کرد. هم‌چنین در رتبه‌های بعد، به نفرات برتر هر استان جوایز اهدا می‌شود و مجموعا حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط در مرحله فینال به شرکت کنندگان جایزه اهدا خواهدشد.

لطفی همچنین، در خصوص چرایی عنوان « کدکاپ۸» توضیح داد: از سال ۹۵، مسابقات برنامه نویسی کشوری را با عنوان کدکاپ برگزار می کنیم که البته دوره های اول آن با همکاری دانشگاه صنعتی شریف بود و در ادامه این رویداد به صورت سالیانه برگزار شد و بزرگترین مسابقه برنامه نویسی کشور از نظر تعداد شرکت کنندگان شناخته می شود. امسال، هشتمین دوره برگزاری این مسابقات است که این دوره را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و در قالب لیگ ملی برنامه نویسی دانشجویی برگزار می کنیم.

وی در ادامه مخاطب کدکاپ را دانشجویان دانست و گفت: کدکاپ در سال‌های مختلف به شیوه‌های گوناگونی برگزار شده‌ است. هر سال برخی شرکت‌ها با هدف جذب و استخدام حامی مسابقات می‌شدند، موضوعات مسابقات هم مطابق فناوری‌هایی بود که آنها نیاز داشتند اما امسال از آن جهت که هدف معاونت علمی، ترویج برنامه نویسی در سطح کشور بود، صرفا بحث الگوریتم و مبانی برنامه نویسی را موضوع مسابقات قرار دادیم و هر شش دوره انتخابی به انضمام فینال، حاوی سوالات الگوریتمی است.

گفتنی است علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://codecup.ir/ مراجعه کنند.