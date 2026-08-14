هشدارهای امام جمعه چابهار درباره جریان های تکفیری و تفرقه افکن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته چابهار، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول، به تبیین سالروز هجرت پیامبر اکرم(ص) و نقش امیرالمؤمنین(ع) در واقعه لیلةالمبیت پرداخت.

امام جمعه چابهار با استناد به آیه ۲۰۷ سوره بقره، ایثار جان امیرالمؤمنین(ع) برای نجات جان پیامبر اکرم(ص) در برابر توطئه مشرکان را اوج ولایتمداری دانست و تأکید کرد: انسان مؤمن در مسیر رضای الهی، آماده فداکاری و گذشت از منافع شخصی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با حمایت از جریان مقاومت، راه حزب‌الله را مسیر پیروزی و سربلندی دانست و گفت: مقاومت می‌تواند هیمنه پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی را درهم بشکند و معادلات منطقه را تغییر دهد.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به عبرت‌ های تاریخی قیام سلیمان بن صرد خزاعی، بر اهمیت شناخت زمان و اقدام به‌موقع تأکید کرد و گفت: یکی از درس‌های مهم تاریخ آن است که بصیرت و حضور به‌موقع در صحنه، در کنار تبعیت از ولایت، از عوامل اساسی موفقیت در برابر فتنه‌ها است.

عبرت از تاریخ و هوشیاری در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن

خطیب جمعه چابهار در ادامه با یادآوری جدایی بحرین از ایران در دوره پهلوی، این رخداد را از عبرت‌های تاریخی دانست و نسبت به پیامدهای وابستگی و ضعف در برابر قدرت‌های خارجی هشدار داد.

وی همچنین با اشاره به هشدارهای نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان درباره خطر نفوذ تفکر وهابیت، تصریح کرد: این تذکرات باید موجب تقویت وحدت شود و نباید به اشتباه به معنای تضعیف اقوام یا مذاهب تفسیر شود.

حجت‌الاسلام موسوی تأکید کرد: انسجام ملی و هوشیاری در برابر جریان‌های تکفیری و تفرقه‌افکن، از عوامل مهم حفظ امنیت، وحدت و پیشرفت سیستان‌وبلوچستان است.

امام جمعه چابهار در پایان با تأکید بر ضرورت بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، بر تقویت وحدت و انسجام میان مردم و مقابله آگاهانه با جریان‌هایی که امنیت و همبستگی جامعه را هدف قرار می‌دهند، تأکید کرد.