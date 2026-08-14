امام جمعه قزوین: هزینه سازش بیشتر از مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: دو ماه محرم و صفر را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم خداوند عزاداری‌ها و عرض ارادت‌های همه مردم به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را به خوبی و شایستگی قبول کند و همه ما را در دنیا و آخرت با اهل بیت(ع) محشور بگرداند.

وی با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول افزود: امروز نخستین روز ماه ربیع‌الاول است و امیدواریم این ایام برای همه مردم قرین سعادت، شادی و عافیت باشد.

امام جمعه قزوین با اشاره به رواج برخی باورهای خرافی درباره پایان ماه صفر تصریح کرد: مدتی است در گوشه و کنار جامعه، یک باور خرافی دیده و شنیده می‌شود که مستند به یک حدیث جعلی است و بر اساس آن گفته می‌شود پیامبر خدا(ص) فرموده‌اند هر کس به من بشارت دهد که ماه صفر گذشته است، من او را به بهشت بشارت می‌دهم و او اهل بهشت خواهد بود.

مظفری ادامه داد: گاهی حتی در میان برخی بانوان این ذهنیت وجود دارد که باید در هفت مسجد را بزنند و پایان ماه صفر را بشارت دهند تا اهل بهشت شوند، در حالی که این حدیث هیچ اصل و نسبی ندارد و در جوامع معتبر حدیثی ما چنین روایتی دیده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شاید ریشه این ذهنیت به حدیث دیگری بازگردد که شباهتی با این روایت دارد، اما تفاوت‌های اساسی نیز میان آنها وجود دارد.

امام جمعه قزوین گفت: مرحوم شیخ صدوق در برخی آثار خود نقل کرده است که روزی پیامبر خدا(ص) به همراه تعدادی از اصحاب در مسجد قبا بودند و فرمودند نخستین کسی که از در وارد مسجد شود، اهل بهشت است.

مظفری افزود: طبیعی بود که چشم‌ها به در مسجد دوخته شود تا ببینند چه کسی وارد می‌شود. برخی نیز برای زرنگی، از مسجد بیرون رفتند تا نخستین نفری باشند که دوباره وارد می‌شوند و مشمول فرمایش پیامبر(ص) قرار گیرند.

وی ادامه داد: وقتی این افراد از مسجد خارج شدند، پیامبر خدا(ص) به کسانی که در مسجد باقی مانده بودند فرمودند از میان کسانی که وارد می‌شوند، آن فردی که بشارت پایان ماه «آزار» را بدهد، اهل بهشت است.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: پس از چند لحظه، آن گروه که برای وارد شدن به مسجد از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، وارد شدند و پیامبر خدا(ص) از آنها پرسیدند امروز چه روزی است. جناب اباذر که پیش از آن در مسجد حضور نداشت، عرض کرد: یا رسول‌الله، ماه آزار رومی را پشت سر گذاشته‌ایم.

مظفری گفت: در اینجا اصحاب فهمیدند که منظور پیامبر خدا(ص) از این سخن، بیان جایگاه و منزلت اباذر و معرفی او به عنوان یک انسان بهشتی بوده است تا بعدها که انحرافاتی در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود، حال اباذر برای مردم یک شاخص باشد و بتوانند راه درست را با نگاه به او پیدا کنند.

وی تأکید کرد: خود پیامبر خدا(ص) می‌دانستند امروز چه روزی است، اما می‌خواستند جایگاه اباذر را به اصحاب خود گوشزد کنند. این‌گونه موارد وقتی به دست افراد غیرکارشناس می‌افتد، برداشت‌های بسیار سطحی و مبتذلی از آنها صورت می‌گیرد و حتی ممکن است جامعه را به سمت خرافات بکشاند.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) اظهار کرد: خداوند در سوره مبارکه جمعه درباره بعثت پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید که ایشان در میان مردمی مبعوث شدند که پیش از آن در گمراهی آشکاری به سر می‌بردند.

مظفری بیان کرد: پیامبر مکرم اسلام در زمانی مبعوث شدند که بشریت گرفتار جاهلیت، خرافات و افکار نادرست بود و ظلم و ستم امپراتورها و سلاطین زمانه بر توده‌های مردم روا داشته می‌شد؛ چه در غرب و شرق جهان و چه در منطقه حجاز که مردم گرفتار جاهلیت بودند.

وی افزود: در چنین شرایطی، پیامبر مکرم اسلام همچون نوری در تاریکی درخشید و با نفس پاک و الهی و تعالیم آموزنده خود، راه سعادت دنیا و آخرت را برای مردم ترسیم و افق امیدوارکننده‌ای را پیش روی بشریت گشود.

امام جمعه قزوین ادامه داد: صد حیف که بعد از پیامبر خدا به دلیل انحرافاتی که در جامعه ایجاد شد، مسیر بشریت تغییر کرد و جامعه در مسیری که پیامبر خدا تعیین و ترسیم کرده بود، حرکت نکرد.

مظفری تصریح کرد: با این حال، اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با مجاهدت‌ها، شهادت‌ها و ایثارگری‌های خود اجازه ندادند آن نور الهی خاموش شود و همواره راه را به مردم نشان دادند.

وی با اشاره به جایگاه مردم ایران در محبت به اهل بیت(ع) اظهار کرد: در ادامه همین آیات، خداوند از گروه‌هایی سخن می‌گوید که بعدها خواهند آمد و هنوز نیامده‌اند. وقتی از پیامبر(ص) درباره این افراد سؤال شد، حضرت دست بر شانه سلمان فارسی گذاشتند و فرمودند او و قوم او؛ یعنی ایرانیان.

امام جمعه قزوین گفت: مردم ایران از ابتدا دلداده اهل بیت(ع) بودند، اما سفر تاریخی حضرت رضا(ع) به ایران آغازگر سرفصل جدیدی برای ملت ایران شد و تنور دلدادگی ایرانیان به اهل بیت(ع) با این سفر گداخته شد و عشق و علاقه مردم به خاندان پیامبر(ص) صدچندان شد.

مظفری افزود: از زمانی که امام رضا(ع) در طوس به شهادت رسیدند و مرقد و مضجع پاک ایشان در این نقطه از ایران قرار گرفت، حرم مطهر رضوی به مرجع آمال مردم ایران تبدیل شد.

وی ادامه داد: امسال نیز طبق آماری که رسانه‌ها اعلام کردند، بیش از پنج میلیون نفر از هموطنان عزیز توفیق تشرف به مشهد مقدس را داشتند و امیدواریم این زیارت‌ها مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.

انقلاب اسلامی دین را به متن جامعه بازگرداند

امام جمعه قزوین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آن راه اصیل اسلام اهل‌بیتی و اسلام ناب محمدی مجدداً احیا شد.

مظفری بیان کرد: در زمانی که حرکت عمومی جهان به سمت کنار گذاشتن و به حاشیه راندن دین بود، امام راحل با این انقلاب و نظام اسلامی، دین را مجدداً به متن جامعه و زندگی بشر بازگرداند.

وی با اشاره به دیدگاه برخی جامعه‌شناسان غربی درباره آثار انقلاب اسلامی گفت: یکی از جامعه‌شناسان پرآوازه انگلیسی در تحلیل خود می‌گوید در گذشته سه غول جامعه‌شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر، با وجود اختلافاتی که داشتند، در یک نقطه مشترک بودند و آن اینکه دین به مرور زمان به حاشیه خواهد رفت.

امام جمعه قزوین ادامه داد: همین جامعه‌شناس تأکید می‌کند از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده، روند عمومی جهان با شتاب به سمت دینی شدن حرکت می‌کند و این همان تأثیری است که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی بر جهان گذاشته است.

مظفری همچنین به دیدگاه یک جامعه‌شناس مشهور آمریکایی اشاره کرد و گفت: این جامعه‌شناس که چند سال پیش از دنیا رفت و سفری نیز به ایران داشت، جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه را مانع اصلی پیشروی آمریکا برای استقرار نظم جهانی مورد نظر خود دانسته است.

وی افزود: به اعتراف همین جامعه‌شناس، بسیاری از نظریه‌ها در گذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ پیوسته‌اند، اما نظریه ولایت فقیه پررنگ‌تر و سرزنده‌تر شده و مسلمانان بسیاری را به خود جذب می‌کند.

امام جمعه قزوین با اشاره به گام‌های نظام اسلامی در مسیر مقاومت گفت: نظامی که توسط امام راحل پایه‌گذاری شد، گام‌های استواری به سمت جلو برداشت و مقاومت ملت ایران و نظام اسلامی موجب شد پیام انقلاب به اطراف و اکناف عالم صادر شود.

مظفری با اشاره به جمله‌ای از امام خمینی(ره) درباره مقاومت اظهار کرد: امام راحل فرمودند مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم از هزینه مقاومت به مراتب بیشتر است؛ هم هزینه‌های مادی و هم هزینه‌های معنوی.

وی تأکید کرد: ملت ایران این درس را به خوبی از امام خود آموخت که باید به هر قیمتی که هست، مسیر مقاومت را دنبال کند.

تجربه لیبی نشان داد تسلیم در برابر آمریکا امنیت نمی‌آورد

امام جمعه قزوین با اشاره به سرنوشت کشورهای مختلف گفت: در چند دهه گذشته نمونه‌های متعددی از کشورهایی را مشاهده کرده‌ایم که در برابر استکبار جهانی تسلیم شدند و پس از آن چه بلاهایی بر سرشان آمد.

مظفری با اشاره به لیبی اظهار کرد: در سال ۲۰۰۴ لیبی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرد و سلاح‌های دفاعی خود را در اختیار دشمن قرار داد و از آمریکا و کشورهای غربی تعهد گرفت که به این کشور تعرض نکنند.

وی افزود: اما چیزی نگذشت که همان آمریکا و انگلیس که به لیبی وعده و تعهد داده بودند، به این کشور حمله کردند، لیبی را به فلاکت کشاندند و معمر قذافی، رهبر این کشور، نیز کشته شد.

امام جمعه قزوین در ادامه به مصر اشاره کرد و گفت: مصر پس از آنکه انور سادات توافق کمپ‌دیوید را با رژیم صهیونیستی امضا کرد، با چه وضعیتی مواجه شد؟

مظفری افزود: مصر که زمانی در جامعه عرب جایگاه مهمی داشت، امروز به یکی از فقیرترین کشورهای اسلامی تبدیل شده و استقلال سیاسی خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: کسانی که تصور می‌کنند رابطه با آمریکا می‌تواند کشور را گلستان کند، چرا به وضعیت کشورهایی که با آمریکا رابطه برقرار کرده‌اند و دست دوستی به سوی این کشور دراز کرده‌اند نگاه نمی‌کنند؟

امام جمعه قزوین با اشاره به یاسر عرفات نیز اظهار کرد: یاسر عرفات که رهبر فلسطینیان بود، در اسلو توافقنامه‌ای را امضا کرد و در کاخ سفید با صهیونیست‌ها دست داد، اما نتیجه آن چه شد؟

وی افزود: نتیجه آن توافق، تشدید ساخت شهرک‌های صهیونیستی، محاصره بیشتر غزه و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در برابر صهیونیست‌ها بود و این نتیجه تسلیم در برابر صهیونیست‌هاست.

کشورهای حاشیه خلیج فارس ابزار آمریکا شده‌اند

مظفری با اشاره به کشورهای حاشیه خلیج فارس بیان کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، قطر، بحرین و عربستان را ببینید که چگونه به ابزار تأمین منافع آمریکا و جبهه استکبار تبدیل شده‌اند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: آنها را تا زمانی که به منافعشان نیاز دارند مورد استفاده قرار می‌دهند و هر زمان هم که دیگر نیازی به آنها نداشته باشند، برخورد دیگری با آنها خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این وضعیت امروز کشورهای به ظاهر اسلامی است و نتیجه تسلیم آنها در برابر جبهه استکبار را نشان می‌دهد.

مظفری گفت: در این میان، ملت عزیز ایران با الهام از آموزه‌های امام راحل و رهبر انقلاب، راه مقاومت را انتخاب کرد و عزتی که امروز نظام اسلامی پیدا کرده و به لطف خدا روزافزون است، نتیجه همین مقاومت است.

وی افزود: ملت ایران در برابر سختی‌ها ایستاد و نشان داد که مقاومت می‌تواند یک ملت را از وابستگی و تسلیم دور کند و عزت و استقلال آن را حفظ کند.

دشمنان ایران آرزوی مرگ آرام را با خود به گور می‌برند

امام جمعه قزوین با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره دشمنان ایران اظهار کرد: رهبر عزیز ما فرمودند این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.

مظفری افزود: همین روزها مشاهده کردید که رئیس‌جمهور نادان و جنایتکار آمریکا که به منطقه و کشور ترکیه سفر کرده بود، از ترس انتقام ایران اسلامی مجبور شد به صورت پنهانی و با کامیون حمل غذا جابه‌جا شود و با هواپیمای دیگری منطقه را ترک کند.

وی ادامه داد: این همان نتیجه مقاومت ملت عزیز ایران است که دشمنان شما اینگونه ذلت‌بار رفت‌وآمد می‌کنند و ان‌شاءالله به زودی به عذاب دنیا و آخرت مبتلا خواهند شد.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح توسط رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: انتخاب شش فرمانده دلاور برای ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین در هفته گذشته، نویدبخش حرکتی توفنده، قدرتمند و استوارتر از سوی نیروهای مسلح و بسیجیان دلاور ما در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

مظفری گفت: امیدواریم این انتخاب‌ها موجب تقویت هرچه بیشتر توان دفاعی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شود.

تقدیر امام جمعه قزوین از موکب قزوینی‌ها در مشهد

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت موکب قزوینی‌ها در کنار حرم مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: همشهریان و هم‌استانی‌های ما در کنار حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) موکبی برپا کرده بودند و در روزهای گذشته خدمات بسیار ارزشمندی به زائران حضرت رضا(ع) ارائه کردند.

امام جمعه قزوین افزود: بنده نیز توفیق داشتم از این عزیزان بازدید کنم و واقعاً این موکب جای تقدیر دارد و مایه سرافرازی استان قزوین بود.

مظفری ادامه داد: یکی از مسئولان حرم مطهر رضوی که با ایشان دیدار داشتم، گفت غذایی که موکب استان قزوین ارائه می‌کند از بالاترین کیفیت در میان سایر مواکب برخوردار است.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران این موکب خاطرنشان کرد: لازم است همه عزیزان، مسئولان، مردم و خیرین به این موکب کمک کنند تا در موسم‌ها و مناسبت‌های مختلف که این موکب سالانه چند نوبت در کنار حرم امام رضا(ع) به زائران خدمت‌رسانی می‌کند، هرچه جلوتر می‌رویم خدمات آن از نظر کمیت و کیفیت افزایش پیدا کند.