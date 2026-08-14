به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام مهدی نقوی در خطبههای نماز جمعه این هفته لنگرود، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: سیر انسان در این دنیا از زمان تولد آغاز میشود و تا زمانی که به سن تکلیف میرسد و مسئولیت الهی بر عهده او قرار میگیرد، ادامه دارد؛ اما این سیر باید در تمام مراحل زندگی، سیر بندگی خداوند باشد.
حجت الاسلام نقوی افزود: هدف انسان نباید صرفاً افزایش معلومات، اخذ مدارک تحصیلی و طی کردن مراتب علمی باشد، بلکه همه انسانها در هر جایگاهی که قرار دارند باید در مسیر ارتقای عبودیت و بندگی خداوند حرکت کنند.
امام جمعه لنگرود با اشاره به جایگاه والای عبودیت در قرآن کریم تصریح کرد: اگر عبودیت بالاترین مقام برای انسان نبود، خداوند متعال وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) را با عنوان «عبد» مورد ستایش قرار نمیداد. خداوند در قرآن کریم در موضوع وحی، نزول قرآن و معراج پیامبر(ص)، بارها از ایشان با عنوان بنده خدا یاد کرده است و این نشان میدهد که عبودیت، بالاترین مقام و فضیلت برای انسان است.
وی ادامه داد: هدف بعثت انبیا نیز دعوت انسانها به بندگی خداوند بوده است؛ اما این بندگی بدون اجتناب از طاغوت امکانپذیر نیست. طاغوت تنها در بیرون از وجود انسان نیست، بلکه در درون انسان نیز امیال و قوایی وجود دارد که میتواند مانع حرکت انسان در مسیر بندگی شود.
حلم و بردباری؛ شرط مهم در مسیر بندگی
امام جمعه لنگرود با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) گفت: انسان نمیتواند به معنای واقعی عبد خداوند باشد مگر اینکه از ویژگی حلم و بردباری برخوردار باشد.
حجت الاسلام نقوی افزود: انسان کمتحمل، عجول و کسی که سریع سخن میگوید، سریع قضاوت میکند و بدون تأمل تصمیم میگیرد، نمیتواند در مسیر بندگی خداوند موفق باشد.
وی با اشاره به حکمت ۲۰۷ نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) برای کسانی که هنوز به مقام حلم و بردباری نرسیدهاند، توصیه میکنند خود را شبیه انسانهای بردبار کنند و این رفتار را تمرین کنند تا بهتدریج صفت حلم در وجودشان نهادینه شود.
امام جمعه لنگرود با بیان نمونهای از رفتار امیرالمؤمنین(ع) با قنبر گفت: هنگامی که فردی جاهل به قنبر دشنام میداد و قنبر قصد پاسخگویی داشت، امیرالمؤمنین(ع) او را به آرامش دعوت کردند و فرمودند اگر پاسخ او را بدهی، میان تو و آن فرد تفاوتی باقی نمیماند.
حجت الاسلام نقوی اضافه کرد: امیرالمؤمنین(ع) تأکید کردند که اگر انسان پاسخ دشنام را ندهد، خداوند را از خود راضی و شیطان را خشمگین کرده است و در حقیقت، همین عدم پاسخگویی، مجازات دشمن است.
وی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: آن حضرت قسم یاد کردند که هیچ ویژگیای مانند حلم و بردباری، مؤمن را به رضایت پروردگارش نزدیک نمیکند.
هجرت پیامبر(ص) و لیلةالمبیت؛ جلوهای از ایثار در راه حفظ دین
وی با اشاره به آغاز ماه ربیعالاول اظهار کرد: نخستین روز این ماه یادآور هجرت پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) از مکه به مدینه برای گسترش و تقویت دین است.
امام جمعه لنگرود با اشاره به ماجرای لیلةالمبیت گفت: امیرالمؤمنین(ع) در اقدامی ایثارگرانه جان خود را برای حفظ جان پیامبر اکرم(ص) و در حقیقت برای حفظ دین به خطر انداختند. دین اسلام با چنین ایثارگریهایی به نسلهای امروز رسیده است.
روز مقاومت اسلامی؛ یادآوری پیروزی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی
حجت الاسلام نقوی همچنین با اشاره به مناسبت روز مقاومت اسلامی، پیروزی حزبالله لبنان در جنگ ۳۳ روزه را یادآور شد و اذعان کرد: مقاومت حزبالله لبنان با الهام از مکتب ایثار اهلبیت(ع) توانست در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کند و تصور شکستناپذیری این رژیم را به چالش بکشد.
وی با اشاره به گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، بهویژه شهید سیدحسن نصرالله، گفت: باید یاد و نام همه مجاهدانی که در برابر استکبار و باطل جان خود را سپر کردند، گرامی داشته شود.
تجلیل از آزادگان؛ «مجاهدان در غربت»
امام جمعه لنگرود با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به کشور، آزادگان را «مجاهدان در غربت» توصیف کرد و گفت: مقاومت آزادگان عزیز در برابر شکنجهها و فشارهای دوران اسارت، جلوهای بینظیر از ایمان، ایثار و مقاومت برگرفته از مکتب اهلبیت(ع) بود.
وی ضمن قدردانی از آزادگان و خانوادههای آنان، بیان کرد: برای آزادگان درگذشته طلب علو درجات و برای آزادگان حاضر، سلامتی و طول عمر از خداوند بزرگ خواستار هستم.
کودتای ۲۸ مرداد؛ ضرورت توجه به درسهای تاریخی
امام جمعه لنگرود با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار کرد: کودتای ۲۸ مرداد تنها یک واقعه تاریخی مربوط به گذشته نیست، بلکه برای امروز کشور نیز درسها و عبرتهای فراوانی دارد.
حجت الاسلام نقوی افزود: این کودتا یک جنگ ترکیبی بود که در آن از اقدامات نظامی، رسانهای، نفوذ سیاسی و همچنین اختلافات و شکافهای داخلی استفاده شد.
وی با تأکید بر اهمیت انسجام داخلی کشور تصریح کرد: اگر اختلاف و شکاف داخلی وجود نداشت، دشمنان نمیتوانستند اهداف خود را به نتیجه برسانند. بنابراین باید نسبت به وحدت و انسجام درونی کشور حساسیت بالایی داشته باشیم.
امام جمعه لنگرود افزود: اختلافات، چه موجه و چه غیرموجه، نباید به تفرقه و نزاع در داخل کشور منجر شود؛ زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که دشمن از اختلافات داخلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند.
«مقاومت هوشمندانه» راه مقابله با زیادهخواهی دشمن است
حجت الاسلام نقوی با اشاره به برخی دیدگاهها درباره کاهش تنش با آمریکا اظهار کرد: این تصور که با عقبنشینی و واگذاری بخشی از منافع کشور میتوان دشمنی آمریکا را پایان داد، تصوری نادرست است.
وی با تاکید بر تجربه های پیشین ادامه داد: تجربه نشان داده است که هرچه در برابر زیادهخواهی دشمن عقبنشینی بیشتری صورت گیرد، دشمن گستاختر خواهد شد. راه مقابله با چنین رویکردی، مقاومت هوشمندانه و ایستادگی در برابر زیادهخواهی است.
امام جمعه لنگرود خاطرنشان کرد: امنیت و زندگی مردم زمانی پایدار خواهد بود که کشور برای دفاع از منافع خود و مقابله با تهدیدات دشمن، همواره آمادگی لازم را داشته باشد.
مطالبه از دولت و مجلس برای حل ریشهای مسئله سوخت
حجت الاسلام نقوی با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین و سوخت گفت: سالهاست برخی مسئولان از این استدلال استفاده میکنند که قیمت بنزین در ایران پایین است، اما این مقایسه بدون توجه به سطح درآمد مردم، مقایسه دقیقی نیست.
امام جمعه لنگرود با بیان اینکه مصرف بالای سوخت و انرژی در کشور یک مشکل واقعی است، افزود: اسراف در مصرف انرژی وجود دارد و باید برای اصلاح الگوی مصرف برنامهریزی شود، اما تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین بهتنهایی مشکل مصرف سوخت را حل نمیکند و میتواند فشار تورمی بیشتری بر مردم وارد کند.
حجت الاسلام نقوی خطاب به مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: باید برای حل این مسئله یک برنامه جامع و پایدار تدوین شود و به جای تحمیل هزینههای بیشتر به مردم، بر تولید خودروهای کممصرف، ارتقای کیفیت خودروها و توسعه حملونقل عمومی تمرکز شود.
وی در پایان عنوان کرد: نمیتوان خودرویی با مصرف بالا در اختیار مردم قرار داد و سپس از مردم خواست هزینه بالای مصرف سوخت آن را نیز پرداخت کنند. دولت و مجلس باید برای این مسائل راهکار اساسی ارائه کنند و مردم را هر چند سال یکبار با چنین شوکهایی مواجه نکنند.
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