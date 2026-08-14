خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی سیلاب به ۴۸۰ هکتار بخش کشاورزی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار ظهر آدینه در نشست ستاد مدیریت بحران دامغان در محل فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: بارش شدید باران که میزان آن بیش از ۲۸ میلی‌متر گزارش شده، خسارت‌های قابل توجهی به بخش کشاورزی، راه‌ها و زیرساخت‌های این مناطق وارد کرده است.

وی با اشاره به بررسی میدانی خسارت‌های ناشی از سیلاب افزود: در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب روزهای اخیر در مجموع ۴۸۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی مناطق دیباج و کلاته‌رودبار دچار خسارت شده است.

فرماندار دامغان بیان کرد: از این میزان، حدود ۲۴۰ هکتار مربوط به مزارع غلات و ۲۰۰ هکتار مربوط به جالیزهای این دو منطقه بوده و سایر اراضی نیز در بخش‌های باغی و کشاورزی آسیب دیده‌اند.

نوچه‌ناسار با تأکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری مناطق در برابر سیلاب، ادامه داد: در نشست ستاد بحران، موضوعاتی از جمله لایروبی رودخانه‌ها و انهار، ادامه احداث دیوارهای ساحلی، ایجاد بندهای خاکی و سنگ و ملاتی و جلوگیری از ورود دام به مراتع پیش از آغاز فصل قرق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی یادآور شد: اجرای این اقدامات می‌تواند در کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارت‌های ناشی از بارش‌های شدید و حفاظت از اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های منطقه مؤثر باشد.

فرماندار دامغان تاکید کرد: بارندگی‌های شدید و سیلاب اخیر در مناطق شمالی دامغان، خسارت قابل توجهی به بخش‌های مختلف وارد کرده و برآورد اولیه میزان این خسارت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.