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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

امام جمعه موقت سراوان: اقتدار ایران دشمنان را نگران کرده است

امام جمعه موقت سراوان: اقتدار ایران دشمنان را نگران کرده است

سراوان - امام جمعه موقت سراوان گفت: آمادگی ملت ایران برای دفاع از کشور و ایستادگی در برابر تهدیدها باید حفظ و تقویت شود و دشمن نباید فرصت ضربه زدن به وحدت جامعه را پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و اقتدار ملی اظهار کرد: باید آمادگی واقعی مردم برای دفاع از نظام و مقابله با استکبار جهانی اعلام شود و سازوکاری برای سازماندهی، آموزش و جذب نیروهای آماده و داوطلب شکل گیرد.

امام جمعه موقت سراوان، افزود: مردم بسیاری آماده حضور در میدان هستند و باید این ظرفیت و آمادگی به رهبر معظم انقلاب اعلام شود تا بر اساس توان ملت، مسیر مبارزه را هدایت و مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه مسائل نظامی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: وظیفه ما اعلام آمادگی و ایستادگی در مسیر ولایت است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که اقتدار ملت ایران، دشمنان را نگران و از هرگونه تعرض باز دارد.

اقتدار ایران و وحدت ملی؛ دو رکن مقابله با دشمن

حجت‌الاسلام سابکی با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت جبهه انقلاب گفت: حمایت از ولایت و اعلام آمادگی واقعی، بخشی از مبارزه با استکبار است و هر اقدامی که موجب تقویت کشور و تضعیف دشمن شود، ارزشمند خواهد بود.

وی افزود: حتی مذاکره، اگر با هدف دفاع از منافع ملت و نشان دادن اقتدار و آمادگی ایران انجام شود، می‌تواند در چارچوب مقابله با تهدیدها مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا باید به دنیا نشان دهیم ملت ایران در برابر تهدیدها آماده و هوشیار است.

امام جمعه موقت سراوان با اشاره به دشمنی‌های مستمر با جمهوری اسلامی، حفظ وحدت و برادری را از مهم‌ترین وظایف امروز مردم دانست و گفت: دشمن تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهد و گاهی با جنگ سرد و گاهی با جنگ نرم وارد میدان می‌شود؛ بنابراین باید روش‌های دشمن را شناخت و هوشیار بود.

وی تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند وحدت و صمیمیت میان مردم را هدف قرار دهد، از این رو نباید اجازه دهیم انسجام و برادری خدشه‌دار شود. مسئولان نیز باید با وحدت و همدلی در مسیر حمایت از ولایت و نظام حرکت کنند.

حجت‌الاسلام سابکی با تأکید بر ضرورت روشنگری در جامعه افزود: هر سخنی که برخلاف وحدت و انسجام جامعه باشد، به نفع دشمن تمام می‌شود و نباید اجازه داد سخنان تفرقه‌افکنانه، وحدت مردم را هدف قرار دهد.

امام جمعه موقت سراوان در ادامه با اشاره به استمرار توطئه‌های دشمن گفت: اگر دشمن با جنگ سرد وارد شود باید مقابله کرد و اگر روش خود را تغییر دهد و با جنگ نرم به میدان بیاید، باید با هوشیاری و روشنگری اجازه نداد اختلاف و تفرقه در جامعه شکل بگیرد.

وی در پایان با اشاره به آمادگی مردم برای دفاع از کشور و نظام خاطرنشان کرد: ملت ایران برای دفاع از کشور آماده است و با توکل بر خدا، حفظ وحدت و تبعیت از ولایت باید مسیر انقلاب را ادامه دهد.

حجت‌الاسلام سابکی در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم با قدردانی از نعمت ولایت، انقلاب و وحدت، در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار و ثابت‌قدم بمانند.

کد مطلب 6916328

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