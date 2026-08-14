امام جمعه موقت سراوان: اقتدار ایران دشمنان را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی، در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و اقتدار ملی اظهار کرد: باید آمادگی واقعی مردم برای دفاع از نظام و مقابله با استکبار جهانی اعلام شود و سازوکاری برای سازماندهی، آموزش و جذب نیروهای آماده و داوطلب شکل گیرد.
امام جمعه موقت سراوان، افزود: مردم بسیاری آماده حضور در میدان هستند و باید این ظرفیت و آمادگی به رهبر معظم انقلاب اعلام شود تا بر اساس توان ملت، مسیر مبارزه را هدایت و مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه مسائل نظامی پیچیدگیهای خاص خود را دارد، تصریح کرد: وظیفه ما اعلام آمادگی و ایستادگی در مسیر ولایت است و باید به گونهای عمل کنیم که اقتدار ملت ایران، دشمنان را نگران و از هرگونه تعرض باز دارد.
اقتدار ایران و وحدت ملی؛ دو رکن مقابله با دشمن
حجتالاسلام سابکی با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت جبهه انقلاب گفت: حمایت از ولایت و اعلام آمادگی واقعی، بخشی از مبارزه با استکبار است و هر اقدامی که موجب تقویت کشور و تضعیف دشمن شود، ارزشمند خواهد بود.
وی افزود: حتی مذاکره، اگر با هدف دفاع از منافع ملت و نشان دادن اقتدار و آمادگی ایران انجام شود، میتواند در چارچوب مقابله با تهدیدها مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا باید به دنیا نشان دهیم ملت ایران در برابر تهدیدها آماده و هوشیار است.
امام جمعه موقت سراوان با اشاره به دشمنیهای مستمر با جمهوری اسلامی، حفظ وحدت و برادری را از مهمترین وظایف امروز مردم دانست و گفت: دشمن تاکتیکهای خود را تغییر میدهد و گاهی با جنگ سرد و گاهی با جنگ نرم وارد میدان میشود؛ بنابراین باید روشهای دشمن را شناخت و هوشیار بود.
وی تأکید کرد: دشمن تلاش میکند وحدت و صمیمیت میان مردم را هدف قرار دهد، از این رو نباید اجازه دهیم انسجام و برادری خدشهدار شود. مسئولان نیز باید با وحدت و همدلی در مسیر حمایت از ولایت و نظام حرکت کنند.
حجتالاسلام سابکی با تأکید بر ضرورت روشنگری در جامعه افزود: هر سخنی که برخلاف وحدت و انسجام جامعه باشد، به نفع دشمن تمام میشود و نباید اجازه داد سخنان تفرقهافکنانه، وحدت مردم را هدف قرار دهد.
امام جمعه موقت سراوان در ادامه با اشاره به استمرار توطئههای دشمن گفت: اگر دشمن با جنگ سرد وارد شود باید مقابله کرد و اگر روش خود را تغییر دهد و با جنگ نرم به میدان بیاید، باید با هوشیاری و روشنگری اجازه نداد اختلاف و تفرقه در جامعه شکل بگیرد.
وی در پایان با اشاره به آمادگی مردم برای دفاع از کشور و نظام خاطرنشان کرد: ملت ایران برای دفاع از کشور آماده است و با توکل بر خدا، حفظ وحدت و تبعیت از ولایت باید مسیر انقلاب را ادامه دهد.
حجتالاسلام سابکی در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم با قدردانی از نعمت ولایت، انقلاب و وحدت، در برابر توطئههای دشمنان هوشیار و ثابتقدم بمانند.
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