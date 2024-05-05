«له له» جایزه جشنواره هیوستون را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «له له» به نویسندگی و کارگردانی فرید حاجی توانست از پنجاه و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم هیوستون آمریکا، جایزه نقره‌ای رمی را در بخش «کمدی سیاه» از آن خود کند.

جشنواره جهانی فیلم هوستون که در سال ۱۹۶۱ آغاز شد، قدیمی‌ترین جشنواره فیلم مستقل در جهان است. با وجود جشنواره‌های فیلم در سراسر جهان، این رویداد سابقه‌ای طولانی در حمایت از فیلم مستقل دارد. جشنواره فیلم هیوستون ماه آوریل مصادف با اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه «له له» پنجمین فیلم کوتاه فرید حاجی است که هم اکنون فیلم کوتاه «گوشت تلخ» او در سینماهای «هنروتجربه» و در بسته فیلم کوتاه «اتاق فرار» در حال اکران است.

سونیا سنجری، آرمین خوش نیک، کاوش رمادان و مرتضی دربهشتی در این فیلم کوتاه ایفای نقش دارند. همچنین، سایر بازیگران این فیلم محمود خداوردی، محسن شبان، بهناز دانش، مهدی ملک نیا، مهدی یاراحمدی، سایه خدابخش، علی حاج عبدالرحیم، حمید ایشان، مهران غفرامی، محسن چهریه، پویا یوسفی، علی براتی، پریسا توسلی، صادق احمدی کیا، احمد تیموری، رضا محسنی و مصطفی صالحی ریحانی هستند.

«له له» پیش از این نامزد بهترین فیلم کوتاه از سیزدهمین دوره جوایز آکادمی خانه سینما (ایسفا) شده بود.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «آرمین تصمیم دارد تا آخرین آرزوی دوستش کاوش را برآورده کند. آرزوی دیدار با معشوقه‌ای که روسری زرد خال خالی داشت ...»

فهرست عوامل «له له» عبارتند از نویسنده و کارگردان: فرید حاجی، مدیر فیلمبرداری: امیرحسین صمیمی، تدوین: پویان شعله ور و فرید حاجی، دستیار تدوین: مرتضی دربهشتی، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، تدوین دیالوگ: مهتاب کلهر، صدابردار: هادی معنوی پور، دستیاران صدابردار: احمد تفرشی و موسی محمدی، طراح صحنه: فرید حاجی، طراح لباس: نسترن برزگر زنوز، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، عکاس: مسعود توفیقی، طراح پوستر: محمدرضا منجزی پور، طراح چهره پردازی: عاطفه رضایی، دستیار چهره پردازی: مجید آریان پور، برنامه ریز: نسترن برزگر زنوز، منشی صحنه: مهتاب حبیبی، دستیار اول کارگردان: علی کیا داه، دستیاران کارگردان: سعید زینالی و یوسف شاکری، طراحی نور: امین اعلایی و نگار باقری، دستیاران اول: کیان عطا زاد و امین علایی، دستیاران فیلمبردار: محمدرضا منجزی پور، عرفان تیره، فرهاد زارع، حامد فاضلی و امید صیدی، مجری طرح: مهرشاد حقیقی، مدیر تولید: علی جعفریان، تدارکات: محمدرضا مرادی، امور فنی صدا: استودیو بهمن، مشاور کارگردان: مرتضی دربهشتی.