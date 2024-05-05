به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: ۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

وی با ذکر این مطلب که برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در مسیر تحول و تعالی و در اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران مورد پیگیری و اجرا قرار دارد گفت: رسیدگی به هر ۸ پرونده در شعبه ۲۵ این مجتمع با ریاست قاضی محمدرضا آزادی انجام خواهد شد.

شفیعی افزود: مطالبه وجه، الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، واخواهی مطالبه اجرت‌المثل اموال، سایر دعاوی غیر مالی، مطالبه وجه چک، تسلیم مبیع و اثبات و قوع بیع، موضوعات دادگاه علنی این شعبه هستند که به ترتیب از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور به صورت علنی برخط برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضائی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند از طریق نشانی زیر:http://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran

این دادگاه را به صورت بر خط مشاهده کنند. شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط دادگستری استان تهران از طریق تارنمای رسمی دادگستری با نشانی https://dadgostari-th.eadl.ir اطلاع رسانی می‌شود.