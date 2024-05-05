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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۹

۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار می‌شود

۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار می‌شود

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران، از برگزاری هشت دادگاه علنی برخط در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: ۸ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

وی با ذکر این مطلب که برگزاری دادگاه‌های علنی برخط در مسیر تحول و تعالی و در اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران مورد پیگیری و اجرا قرار دارد گفت: رسیدگی به هر ۸ پرونده در شعبه ۲۵ این مجتمع با ریاست قاضی محمدرضا آزادی انجام خواهد شد.

شفیعی افزود: مطالبه وجه، الزام به فک رهن، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، واخواهی مطالبه اجرت‌المثل اموال، سایر دعاوی غیر مالی، مطالبه وجه چک، تسلیم مبیع و اثبات و قوع بیع، موضوعات دادگاه علنی این شعبه هستند که به ترتیب از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شعبه مذکور به صورت علنی برخط برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و قضائی، دانشجویان و محققان و اصحاب دعوی می‌توانند از طریق نشانی زیر:http://skyroom.adliran.ir/ch/alani-tehran

این دادگاه را به صورت بر خط مشاهده کنند. شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط دادگستری استان تهران از طریق تارنمای رسمی دادگستری با نشانی https://dadgostari-th.eadl.ir اطلاع رسانی می‌شود.

کد مطلب 6097434

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