دستگیری پسری که پدر خود را به قتل رسانده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد یوسفی عصر یکشنبه با اعلام این خبر بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد فردی ۳۰ ساله به دلیل اختلاف خانوادگی با پدر خود درگیر و با ضربات چاقو وی را به قتل و متواری شده است.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: مأموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کرده و موفق شدند در کمتر از ۶ ساعت قاتل که در منزلی خود را مخفی کرده بود را دستگیر کنند.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه قاتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: پلیس در راستای احقاق حق مردم و به ویژه جرایم خشن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.