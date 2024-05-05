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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۱۰

جانشین بسیج اساتید اردبیل:

اساتید دانشگاه سرآمدان فرهنگی جامعه هستند

اساتید دانشگاه سرآمدان فرهنگی جامعه هستند

اردبیل- جانشین سازمان بسیج اساتید استان اردبیل گفت: اساتید چهره های شاخص و سرآمدان جامعه هستند که با استفاده از ایده ها و ابتکارات نو می توانند برای سایر بخش های جامعه الگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم میرزاد صلوات در نشست توجیهی برنامه های بسیج اساتید اظهار کرد: سازمان بسیج اساتید از سه سیاست اصلی و کلی پیروی می کند که انسجام درونی سازمان بسیج اساتید، کمک به اعتلای نظام عالی کشور و کمک به کارآمدی نظام حکمرانی از سیاست های اصلی سازمان هستند و هر برنامه ای که اجرا می شود در این سه محور است.

وی خاطرنشان کرد: اردوهای راهیان پیشرفت که برای اساتید برگزار می شود این است که دستاوردهای انقلاب اسلامی را بتوانیم به صورت چهره به چهره و پر شور برای دانشجویان و مخاطبان خود روایت کنیم.

جانشین سازمان بسیج اساتید استان اردبیل با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: وظیفه استاد بسیجی حضور به موقع، مخلصانه، مجاهدانه و تأثیرگذار در دانشگاه و پرورش انسان های دانشمند و با ایمان در تراز شهید چمران است.

میرزاد صلوات تصریح کرد: برنامه های سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها احصای تهدیدات، آسیب ها و نیازهای دانشگاه ها سپس برنامه ریزی براساس آنها است و سعی شده است دانشگاه محور پیش رود و مبنای این برنامه ها اثربخشی آنها است.

کد مطلب 6097701

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