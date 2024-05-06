به گزارش خبرنگار مهر، بازار حبوبات بیش از دو سال است که نوسان قیمت داشته و امسال تنها نخود است که تغییر قیمت زیادی نداشته است.

سال گذشته که تولید نخود کم بود و نرخ آن در بازار افزایشی شد برخی کشاورزان را به این سو هدایت کرد که نخود بکارند. از آنجا که تولید محصول در حوزه کشاورزی بدون برنامه انجام می‌شود و کشاورزان بر اساس رصد ساده بازار مبادرت به کشت محصولی می‌کنند معمولاً هر ساله با پدیده کم‌بود و بیش‌بود محصولات رو به رو هستیم.

سال گذشته کشور کمبود نخود را تجربه کرد و امسال با مازاد تولید رو به رو هستیم که اجازه صادرات هم ندارد. از این رو در حالی که هر کیلو گرم نخود در بازار بین ۶۵ تا ۷۲ هزار تومان به فروش می‌رسد نرخ انواع لوبیاچیتی، قرمز و سفید بالای ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ناصر مرادی، رئیس شورای ملی نخود و عضو هیأت مدیره انجمن حبوبات ایران پیش تر به مهر گفته بود، صادرات نخود در طول این سال‌ها با توجه به میزان تولید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تن در سال بود. سال ۱۴۰۲ با توجه به بهبود قیمت حبوبات از جمله نخود کشاورزان مبادرت به کشت بیشتر انواع حبوبات کردند. همچنین بارش خوب و نبود آفت آمار تولید را دو برابر کرد. همچنین مساله دیگر نرخ دلار بود. نخود ایرانی با توجه به خوش طعمی و کیفیت آن بازار پسند بوده و کشورهایی مانند پاکستان و عراق مشتری آن هستند و سال گذشته ازبکستان و امارات هم اضافه شدند. رشد قیمت حبوبات در بازار جهانی بازار حبوبات کاران را بهبود بخشید.

همچنین بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته نزدیک به ۷۵ هزار تن نخود از کشور صادر شد.

علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی درباره تنظیم بازار حبوبات عنوان کرد، در بازارهای جهانی انواع حبوبات تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشت و از هر تن ۱۱۰۰ دلار به میانگین ۱۷۰۰ دلار رسیده است؛ اما قطعاً با عرضه زیاد، تقویت تولید داخل و دورنمای کاهش قیمت در بازارهای جهانی قیمت حبوبات هم اصلاح خواهد شد.

وی یادآور شد که فصل برداشت جهانی حبوبات از خرداد شروع می‌شود و قیمت‌ها روند کاهشی خواهد داشت.

این مسؤول دولتی اظهار کرد، با تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و عرضه فراوان حبوبات قیمت‌ها در بازار تثبیت خواهد شد.