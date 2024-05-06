برگزاری باشکوه کنگره اربعین سال ۱۴۰۳ اولویت ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم آلصادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق در نشست مشترک با مشاور وزیر داخلی عراق در مرز زرباطیه عراق گفت: اگر سال گذشته اربعینحسینی به خوبی برگزار شد و مورد رضایت مسئولان ایرانی و عراقی قرار گرفت، مرهون تعامل و همدلی مسؤولان دو کشور در برگزاری این کنگره عظیم است.
وی افزود: باید تلاش شود که حوادث رانندگی در ایام اربعینحسینی کاهش یابد، همانطور که معاون وزیر اعلام کردند خطمشی راهها و نصب علائم بیشتر در این مسیرها کار میشود که از این اقدام تشکر میشود.
آلصادق بیان داشت: از گذرگاه مهران بیشترین زوار تردد میکنند که حتماً این میزان تردد در ایام اربعینحسینی نیازمند امکانات و فراهم کردن شرایط لازم است؛ از جمله سرویسهای بهداشتی، سولههای خنککننده و منابع نگهداری آب و یخ لازم است و با هماهنگی و تعاملی که بین دو طرف وجود دارد این نیازها احصا میشود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بیان داشت: یک سوله یخ در مرز مهران با موافقت طرف عراقی ایجاد خواهد شد، باید نیازمندیهایی که لازم است را احصا کنیم تا اربعین بهتری نسبت به سالهای گذشته رقم خورد.
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