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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۴

سفیر ایران در عراق:

برگزاری باشکوه کنگره اربعین سال ۱۴۰۳ اولویت ایران و عراق است

برگزاری باشکوه کنگره اربعین سال ۱۴۰۳ اولویت ایران و عراق است

ایلام- سفیر ایران در عراق گفت: برگزاری باشکوه کنگره اربعین سال ۱۴۰۳ اولویت ایران و عراق است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم آل‌صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق در نشست مشترک با مشاور وزیر داخلی عراق در مرز زرباطیه عراق گفت: اگر سال گذشته اربعین‌حسینی به خوبی برگزار شد و مورد رضایت مسئولان ایرانی و عراقی قرار گرفت، مرهون تعامل و هم‌دلی مسؤولان دو کشور در برگزاری این کنگره عظیم است.

وی افزود: باید تلاش شود که حوادث رانندگی در ایام اربعین‌حسینی کاهش یابد، همان‌طور که معاون وزیر اعلام کردند خط‌مشی راه‌ها و نصب علائم بیشتر در این مسیرها کار می‌شود که از این اقدام تشکر می‌شود.

آل‌صادق بیان داشت: از گذرگاه مهران بیشترین زوار تردد می‌کنند که حتماً این میزان تردد در ایام اربعین‌حسینی نیازمند امکانات و فراهم کردن شرایط لازم است؛ از جمله سرویس‌های بهداشتی، سوله‌های خنک‌کننده و منابع نگهداری آب و یخ لازم است و با هماهنگی و تعاملی که بین دو طرف وجود دارد این نیازها احصا می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بیان داشت: یک سوله یخ در مرز مهران با موافقت طرف عراقی ایجاد خواهد شد، باید نیازمندی‌هایی که لازم است را احصا کنیم تا اربعین بهتری نسبت به سال‌های گذشته رقم خورد.

کد مطلب 6098297

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