نمایشگاه نفت راهی برای اتصال بخش خصوصی به دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت در نشست خبری بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، کار پالایش و پتروشیمی گفت: نمایشگاه از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه در محل بینالمللی نمایشگاهها برگزار میشود نمایشگاه نفت سالانه بزرگترین رویداد کشور و یکی از بزرگترین نمایشگاههای غرب آسیا است که این موضوع مسؤولیت ما را دو چندان میکند.
مدیر نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه امسال با حضور و استقبال شرکتهای داخلی و خارجی روبهرو شدیم، خاطر نشان کرد: امسال میزبان ۱۱۰۰ شرکت داخلی و ۲۵۰ شرکت خارجی خواهیم بود. که نشان دهنده حضور دوبرابری شرکتهای خارجی در بیست و هشتمین دور از نمایشگاه است که نشان دهنده اعتماد به صنعت نفت ایران است.
وی بیان داشت: علیرغم تمام تحریمها علیه دیپلماسی انرژی و صنعت نفت این میزان استقبال نشان میدهد اعتماد به صنعت نفت افزایش مییابد و تمایل شرکهای خارجی برای مشارکت با صنعت نفت ایران در حال افزایش است.
به گفته مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران از ۱۲ کشور جهان شرکت کننده که شامل چین، المان، روسیه، کانادا، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، بلاروس و… در این دور از نمایشگاه حضور دارند.
وی ادامه داد: شرکتهای دانش بنیان و فناور در این نمایشگاه حضور دارند در حاشیه این حضور پر رونق رویدادهای جانبی هم داریم که بسیاری از آنها به انعقاد تفاهم نامه و قرار داد مخصوصاً در بخش خصوصی میشود.
وی ادامه داد: یکی از کارکردهای نمایشگاه اتصال بخش خصوصی به بخش دولتی است، ارتباطی بدون واسطه برای ایجاد بازار کار برای شرکتهای نوپا است که میتواند که گردش مالی منجر شود.
جمالی خاطر نشان کرد: شعار ما جهش تولید و بهینه سازی فناورانه است که در راستای این شعار از برخی از محصولات و تجهیزات بار اول رونمایی میشود.
وی با اشاره به اینکه امسال کسانی که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند بستری مجازی ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: دو سالن به حوزه فناوری و دانشگاهها اختصاص پیدا کرده است که ۸۰ شرکت دانش بنیان و بخشی در اختیار شرکتهای استارت آپ قرار گرفته است که با توجه به ظرفیت در این نمایشگاه حضور پیدا میکنند.
به گفته جمالی یکی از برنامههای مهم این رویداد رویدادهای جانبی از برنامههای مهم این نمایشگاه است مه سال گذشته در همین رویدادها ۱۵۰ تفاهم نامه و قرارداد به امضا رسیده است.
نظر شما