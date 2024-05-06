۵۹ درصد مشترکان صنعتی یک مگاوات برق خود را از بورس تامین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران در مجموع ۳۸ شرکت توزیع برق از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان هفته گذشته ۳ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۷۳۵ مگاوات ساعت برق با متوسط قیمت ۱,۰۸۰ ریال و حداقل نرخ ۸۵۰ ریال در بورس انرژی معامله کردند و نرخ معاملات ۱,۰۲۰ ریال حداقل، ۱,۰۸۶ ریال متوسط و ۱,۰۹۵ ریال حداکثر تعیین شد.

در این بین نکته مهم در معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته پیشی گرفتن نیروگاه‌های خصوصی از نیروگاه‌هاتی دولتی بود و بر این اساس، درصد حجم فروش نیروگاه‌های خصوصی به ۸۳ درصد و به رقم ۲۴۵ هزار و ۲۸۰ مگاوات ساعت رسید.

بر اساس این گزارش در آخرین روز معاملات هفته قبل تعداد ۷۸ معامله صورت گرفته است که نسبت به روز قبل ۷۳ درصد افزایش را به همراه داشت.

پس از پایان معاملات روز چهارشنبه، ارزش معاملات در بازار برق بورس انرژی از ابتدای ماه تا کنون به میزان ۴ هزار و ا ۴۷ میلیارد ریال رسیده است. از طرفی در روز پایانی کمترین قیمت هر کیلووات ساعت به میزان ۲ درصد رشد داشت.

این گزارش اضافه می‌کند: مشترکان صنعتی بالای یک مگاوات از سال قبل مکلف شده‌اند برق خود را از طریق بورس انرژی یا معاملات دو جانبه خرید کنند که تا کنون از ۷۵۰۰ مشترک بالای یک مگاوات ۵۹ در صد برق خود را از این طریق خریداری کرده‌اند و ۴۱ درصد هنوز برق را از شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای با قیمتی تقریباً دو برابر بورس خرید می‌کنند.