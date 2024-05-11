به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در آخرین هفته‌های باقیمانده از لیگ برتر فصل جاری کشور دنبال تمدید قرارداد با بازیکنانی است که به دلیل مصدومیت نتوانستند در نیم فصل دوم برای این تیم بازی کنند.

مرتضی پورعلی گنجی مدافع این تیم به همراه یاسین سلمانی جزو نفراتی هستند که با آسیب دیدگی رباط صلیبی از لیست سرخپوشان برای نیم فصل دوم کنار گذاشته شدند تا نتوانند زیر نظر اوسمار ویه را بازی کنند. پورعلی گنجی که قراردادش با پرسپولیس در پایان فصل به اتمام می‌رسد با یک پیشنهاد داخلی و یک پیشنهاد از لیگ ستارگان قطر روبروست تا رضا درویش برای تمدید قرارداد او زودتر از سایر نفرات آزاد این تیم دست به کار شود.

مدیرعامل پرسپولیس تصمیم دارد جلسه تمدید قرارداد دوساله با پورعلی گنجی را پس از بازی با هوادار تهران در هفته بیست و هفتم برگزار کند تا این بازیکن را راضی به ماندن در پرسپولیس کرده و مانع از جدایی اش شود.

همچنین سلمانی نیز یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد قطعی دارد اما اگر مایل به تمدید قرارداد خود باشد درویش با او هم حاضر است قرارداد جدیدی را امضا کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را بازیکنان فصل جاری برای تمدید قرارداد آغاز خواهد کرد اما این احتمال وجود دارد بعضی از آنها با توجه به سابقه ملی پوش بودن و اهمیت حفظ آنها از سوی کادر فنی مبلغ‌های بیشتری را دریافت کنند.