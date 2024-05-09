به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی ساداتی شامگاه چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات غرورآفرین بازی دراز که در بقعه احمد ابن اسحاق (ره) شهر سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار کرد: شهر سرپل ذهاب و ارتفاعات بازی دراز همواره یادآور و قدمگاه شهیدانی است که درخت انقلاب را با خون خود آبیاری کرده‌اند.

وی افزود: امشب در جوار حرم احمد ابن اسحاق (ره) از وکلای امام حسن عسکری (ع) جمع شده‌ایم تا با آرمان‌های مقدس شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کنیم.

امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران، بیداری جهانی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا علیه جنایات رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: این دانشجویان با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی می‌کنند که نوید نابودی رژیم صهیونیستی زودتر از موعد مقرر محقق خواهد شد.