به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران اظهارکرد: شاید یکی از اساسی‌ترین مشکلات نشر به طور عام بحث کاغذ باشد. خوشبختانه از ابتدای دولت، آقای وزیر، وقت بسیار موثری روی این قضیه گذاشت. دولت اهتمام داشت و ما بخش نسبتاً خوبی از مشکلات کاغذ را حل کردیم اما هنوز تماماً حل نشده است.

وی افزود: امیدواریم کارخانجاتی که در حال احداث است کشور را از حیث کاغذ از همه ابعاد بی نیاز کند، نتیجه فوری تری بگیرد تا این قضیه سامان پیدا کند و مشکل کاغذ به طور کامل حل شود. البته با واردات هم تا کنون به حل مشکل کاغذ کمک کرده است.

مخبر گفت: برخی از مشکلات بحث نشر مانند تسهیلاتی که نیاز دارند، امکاناتی که نیاز دارند اینها را هم مرتب آقای وزیر دنبال می کند. دولت هم تمام و کمال پشتیبانی می کند. امروز هم جلسه ای داریم. در کارگروه نشر این مساله را دنبال می کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی از موضوعات حوزه نشر از جمله تسهیلات مورد نیاز گفت: وزیر فرهنگ امکانات مورد نیاز را مرتباً دنبال و دولت هم تمام و کمال پشتیبانی می‌کند.

مخبر در خصوص مهمان ویژه نمایشگاه امسال و پیام این امر در نمایشگاه کتاب گفت: آینده منطقه در اختیار محور مقاومت است. به زودی انشالله محور مقاومت را در همه صحنه ها خواهیم دید.

وی تاکید کرد: الحمدالله سال به سال نمایشگاه با یک وضعیت تکامل یافته تری برگزار می شود. هم تعداد شرکت کنندگان و هم تعداد بازدیدکنندگان. تالیفات و آثار خیلی خوبی هم در همه زمینه ها انجام می شود. همانگونه که نگاه می کردم انصافاً حرکت رو جلو را در تمام بخش ها شاهدیم.

معاون اول رییس جمهوری گفت: امروز سه، چهار کتاب هم خریدم. برای بچه ها نگرفتم چون غرفه بچه ها را نرفتم. غرفه خودمان را رفتیم و کتاب گرفتم. آخرین کتابی که خوانده‌ام بر حسب تصادف درباره مرحوم سیدمهدی قوام بود.

مخبر در خصوص یارانه خرید کتاب برای کارمندان دولت هم گفت: یارانه ها پرداخت شده است. غیر از بحث هنرمندان برای مردم عادی هم تا دو میلیون نفر یارانه پرداخت می شود.

وی در خصوص کنترل اقلام صنعت چاپ و تصمیمات ویژه گفت: حتماً تصمیمات ویژه داریم.