به گزارش خبرنگار مهر، سکینه ناصری مقدم شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به روز دختر و دهه کرامت، اظهار کرد: به مناسبت روز دختر ۱۱ نفر از بانوان مدیر ورزشی از سراسر خوزستان به نمایندگی از بانوان استان در همایش ملی روز دختر با حضور مقام عالی وزارت ورزش در شهر قم حضور پیدا خواهند کرد.

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان اضافه کرد: در همایش یادشده که به بیان مسائل و چالش‌های ورزش بانوان کشور پرداخته خواهد شد، فرصتی فراهم شده تا مسائل و چالش‌های ورزشی استان را به نمایندگی از بانوان خوزستانی در این همایش بیان کنم.

وی با اشاره به ویژه برنامه‌های روز دختر عنوان کرد: از آخر این هفته و همزمان با روز دختر تا ۲۸ اردیبهشت ماه به صورت همزمان در ۲۴ شهرستان استان همایش پیاده روی برگزار خواهد شد که در نوع خود بی سابقه است.

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان افزود: همه رویدادهای ورزشی در طول این بازه زمانی به مناسبت روز دختر و دهه کرامت و با شعار «مادر قوی، دختر قوی، ایران قوی» برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در اهواز نیز همایش ویژه‌ای در قالب همایش پیاده روی برنامه‌ریزی شده و مقرر است ۲۸ اردیبهشت ماه نسبت به برگزاری آن اقدام شود.