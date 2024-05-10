به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی، صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رأی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات امروز در سرنوشت چهار سال آینده تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برگزاری انتخابات در ۲ حوزه انتخابیه زنجان - طارم و خدابنده رأی دادن به ۴۰ درصد کرسی‌های نمایندگی استان در مجلس است.

استاندار زنجان با تأکید بر حضور و مشارکت مردم در حوزه‌های انتخابیه زنجان و طارم و خدابنده عنوان کرد: از پنج نماینده مردم استان زنجان در مجلس شورای اسلامی سه نماینده به مجلس دوازدهم راه یافته اند و ۲ نماینده دیگر در این دوره انتخاب می‌شوند که این تعداد کم نیست و در سرنوشت استان طی چهار سال آینده بسیار مؤثر است.

در مجموع دو حوزه ۴۹۱ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده که این آمار به لحاظ تعداد و محل شعب هیچ‌گونه تغییری نسبت به دور اول انتخابات در این دو حوزه اعمال نشده است و از این تعداد ۲۰۲ شعبه ثابت و ۲۸۹ شعبه سیار خواهد بود و در مجموع در ۹۲۱ نقطه رأی‌گیری برای این دو حوزه انتخابیه در استان انجام می‌شود.