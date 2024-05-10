به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری با حضور در شعبه اخذ رأی دبستان توحید خرم‌آباد در سخنانی با بیان اینکه برگزاری و احراز هویت در انتخابات در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی به‌صورت الکترونیک است، اظهار داشت: دستگاه‌ها و زیرساخت‌های برگزاری انتخابات نیز در استان به نحو مطلوبی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه همچنین همکاران ما آموزش‌های لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک دیده‌اند، گفت: همچنین رسانه‌های جمعی نیز فرایند اخذ رأی را برای مردم تشریح کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در قریب به گذشت دو ساعت از شروع برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی، مشکل خاصی از شعب اخذ رأی گزارش نشده است، گفت: حتی در روستاها نیز اخذ رأی به نحو مطلوبی در حال انجام است.

یاوری با بیان اینکه حضور مردم در شعب اخذ رأی مانند درو اول پرشور و مثال‌زدنی است، افزود: امیدواریم امروز نیز مانند همیشه شاهد افتخارآفرینی مردم در این عرصه باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر حضور به‌موقع مردم در پای صندوق‌های رأی و ساعت هشت صبح تا ۱۸ عصر، گفت: البته شرایط برای تمدید برگزاری انتخابات هم فراهم است، اما مردم بهتر است که در همان ساعات ابتدایی رأی خود را به صندوق‌های الکترونیک بی اندازند.