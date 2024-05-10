به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه این حضور، به لزوم شرکت در تمامی انتخابات اشاره کرد و گفت: همه ما در انتخابات با قدرت شرکت کرده و فرد اصلح را انتخاب می‌کنیم.

وی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انتخاب اشاره کرد و گفت: معظم‌له فرمودند که کسانی باید بر سر کار بیایند که معتقد به مردم و جوانان باشند، عنصر جوان را قدر بدانند، عملکرد انقلابی داشته باشند و حقیقتاً عدالتخواه و ضدفساد باشند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش، میزان مشارکت در انتخابات را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: نمایندگانی که با پشتوانه رأی بالا انتخاب شوند می‌توانند اقدامات مؤثرتری را انجام دهند.

وی افزود: دشمن با استفاده از ظرفیت بالای رسانه‌ای در جنگ شناختی و ادراکی خود، تلاش دارد به نحوی القا کند که مردم به واسطه برخی مسائل در انتخابات شرکت نخواهند کرد، در حالی که این یک برآورد اشتباه و ناظر بر نداشتن شناخت واقعی از مردم با بصیرت و دشمن شناس است.

امیر سرتیپ واحدی تصریح کرد: شرکت در انتخابات برای تک تک ما یک فریضه الهی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب برای حضور پررنگ در تعیین سرنوشت این کشور است.