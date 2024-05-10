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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۴

امیر واحدی:

نمایندگان با رأی بالا، می‌توانند اقدامات مؤثرتری انجام دهند

نمایندگان با رأی بالا، می‌توانند اقدامات مؤثرتری انجام دهند

فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در مجتمع ۱۹ بهمن نهاجا در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت: نمایندگان با رأی بالا، می‌توانند اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه این حضور، به لزوم شرکت در تمامی انتخابات اشاره کرد و گفت: همه ما در انتخابات با قدرت شرکت کرده و فرد اصلح را انتخاب می‌کنیم.

وی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انتخاب اشاره کرد و گفت: معظم‌له فرمودند که کسانی باید بر سر کار بیایند که معتقد به مردم و جوانان باشند، عنصر جوان را قدر بدانند، عملکرد انقلابی داشته باشند و حقیقتاً عدالتخواه و ضدفساد باشند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش، میزان مشارکت در انتخابات را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: نمایندگانی که با پشتوانه رأی بالا انتخاب شوند می‌توانند اقدامات مؤثرتری را انجام دهند.

وی افزود: دشمن با استفاده از ظرفیت بالای رسانه‌ای در جنگ شناختی و ادراکی خود، تلاش دارد به نحوی القا کند که مردم به واسطه برخی مسائل در انتخابات شرکت نخواهند کرد، در حالی که این یک برآورد اشتباه و ناظر بر نداشتن شناخت واقعی از مردم با بصیرت و دشمن شناس است.

امیر سرتیپ واحدی تصریح کرد: شرکت در انتخابات برای تک تک ما یک فریضه الهی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب برای حضور پررنگ در تعیین سرنوشت این کشور است.

کد مطلب 6102304
نفیسه عبدالهی

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