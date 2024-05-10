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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۱۳

شریعتی: روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود

شریعتی: روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: برآوردها حاکی از آن است که روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی در حاشیه سومین روز از نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه نفت در ادامه نمایشگاه سال گذشته ارزیابی می‌شود در این نمایشگاه شاهدیم که اکثراً محصولات ساخت داخل هستند در صورتی که در گذشته این گونه نبود.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان امروز نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: پیگیری اجرای مصوبات برنامه هفتم است و مشارکت بخش خصوصی در این نمایشگاه به خوبی دیده می‌شود. برخی از تفاهم نامه‌ها منعقد شده است، همچنین ۱۳ قرارداد میترینگ منعقد شده است که باید تسریع صورت بگیرد.

به گفته شریعتی، در زمستان به ذخیره سازی ۱۵ تا ۲۰ درصدی گاز نیاز داریم.

وی ادامه داد: از دیگر مسائل حائز اهمیت فشار افزایی میادین پارس جنوبی است که اگر این اقدام صورت نگیرد تا ۴ سال آینده دچار افت فشار می‌شویم. پتروپارس قراردادهایی منعقد کرده که امیدواریم به نتیجه برسیم، البته در کنار این موارد مدیریت مصرف انرژی هم بال دوم توسعه کشور است.

به گفته وی، مجلس نیازمند قانون جدیدی نیست زیرا تکالیف و اختیارات قانونی دارد.

شریعتی با اشاره به اینکه مصرف بنزین سرسام آور است، خاطر نشان کرد: قاچاق بنزین اتفاق می‌افتد ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

شریعتی خاطر نشان کرد: بحث ما افزایش قیمت نیست بلکه مدیریت مصرف است و کسی که مازاد مصرف باید قیمت بالا تری بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس در خصوص تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد، گفت: یک آمار را رسانه ملی اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبین به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ آنها همه معتقد بودند که بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبین نظر دیگری داشتند، زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می‌کنند اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.

به گفته وی بحث توزیع عادلانه حامل‌های انرژی در ماده ۳۱ لایحه دولت قرار داشت که نیازمند یک تأیید از مجلس بود، حساسیت وجود داشت روی این موضوع به همین دلیل بنده پیشنهاد حذف را اعلام کردم چراکه دولت اختیار دارد و نیازمند مصوبه جدید نیست، این سیستم توزیع یک کار اجرایی است و نیاز به قانونگذار ندارد و جز یکی از گزینه‌های جدی دولت همین موضوع است.

کد مطلب 6102404

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 1
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      اگر بخواهید جلو قچاق سوخت گرفته بشود وهمچنین عدالت اجرا بشود سوخت با کد ملی افراد بدهيد
    • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      3 0
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      چرا همه ناتوانی مدیران دولت به حساب مردم نوشته میشود ؟؟؟؟؟ کدام تهرانی یا تبریزی یا اصفهانی یا شیرازی یا .... بنزین قاجاق میکند !!!
    • مهدی US ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 1
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      سهمیه بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت با توجیه جلوگیری از قاچاق سوخت راه اندازی شد،خوب الان با این اماری که این نماینده دارند ارائه می کنند یعنی به قیمتهای سوخت در کشور پاکستان حدود ۶ الی ۶/۵میلیارد دلار در سال سرمایه از کشور خارج می شه که این سرمایه با ورود مجدد به کشور به صورت کالای قاچاق ورودی به
    • مهدی US ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 1
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      که این سرمایه با ورود مجدد به کشور به صورت کالای قاچاق مجددا ضمن تامین سرمایه جهت تهیه سوخت و قاچاق آن و از بین بردن مشاغل و تولیدات داخلی با کالای بونجول وارد شده ،به صورت تصاعدی موجب فقیرتر شدن ملت ایران می شود.واقعا فاجعه است و معلوم نیست این طرح سهمیه بندی که گاها هم هک می شود و مردم را دچار
    • مهدی US ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      1 2
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      اصولا با چه هدفی در حال اجرا می باشد.لطفا به داد مملکت برسید.دستور مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق را انجام بدهید.
    • مهدی US ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      1 1
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      مشکل می کند الان با چه توجیهی دارد اجرا می شود.لطفابه فرمایش مقام معظم رهبری در برخورد با قاچاق عمل نمایید.
    • مظفری IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      1 0
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      بنظر من اگر نرخ بنزین کارتهای سوخت جایگاهها از ۳هزار تومان به ۱۰ یا ۱۵ هزارتومان افزایش یابد قاچاق سوخت از بین میرود
    • شهروند IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      1 0
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      دولت باید فوری مرزهای شرقی کشور را ضربتی توسط ارتش نیروی زمینی سپاه و..دیوارکشی ومسدود کند،همچنین باید ۲۰ میلیون مهاجر افغان رابه کشورشان بازگرداند تابحران بنزین مسکن آب دارونان تورم گاز اشتغال امنیتی و..برطرف گردد افغانستان امن واباد شده وطالبان بامهاجران رفتار خوبی داردو مهاجران باید بکشورشان برگر
    • هادی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 0
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      ۱۵لیتر سوخت توسط کارت آزاد جایگاه داران دارد قاچاق می‌شود واریز هست هم زیر نظر جایگاه داران هست وگرنه مردم عادی همچنین توانی ندارند
    • هادی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 0
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      ضمنا این سوختی که شماها معتقدهستید قاچاق میشه این قاچاق نمیشه مردم بیچاره باهزاران زحمت این سوخت رو لب مرز می‌رسانند ودر زمان خروج یک کارت رزاقی درست کردند که ۲۰تا۳۰میلیون تومان خرید فروش میشه که هیچ سودی در واقع برای مثال قاچاق بر ندارد چنانچه درست حساب بشه حتی هزینه حمل نیسان دار هم نمیشه
    • هادی IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      0 0
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      به کام بعضی ها در پوشش بعضی هاکه در واقع ضعیف ترین وبدنام ترین (قاچاقچی) سوخت متاسفانه هرخانواده کارت رزاقی که در مناطق شرقی هست هفته ای ۶تا ۷میلیون تومان درآمد دارد که درماه سی میلیون میشه ودر شهر هم زندگی می‌کند این چه کارت رزاقی هست که توسط مسئولان ذی نفع به راه افتاده
    • AE ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 0
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      خوب عرضه داشته باشین جلوش رو بگیرین

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